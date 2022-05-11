Про це він написав у фейсбук.

За словами Княжицького, поки триватиме війна, Україна матиме як перемоги, так і поразки. Будуть гинути люди, а їхні близькі шукатимуть винних.

"Саме тому популізм під час війни може як об‘єднувати не певних етапах, так і дратувати суспільство. Якщо не говорити правду, ворожі чутки займуть її місце і деморалізуватимуть суспільство", - написав він.

Нардеп зазначив, що помилки української влади відомі.

"Спочатку неготовність до війни, згодом спроба скористатися війною для встановлення легкої тиранії, щоб переобратися і зберегти нефахову корумповану систему", - повідомив він.

Княжицький вважає, що такі підходити послаблюють владу.

"Спочатку усі будуть захоплюватися лідером, вірячи у швидку перемогу, але потім зроблять його відповідальним за смерті співгромадян. Власне, це вже було у нашій нещодавній історії", - наголосив він.

За його словами, лідерство під час воєн буває авторитарно-фашистським, де "за родину, за Сталіна", але буває і демократичним.

"Демократичними стають лідери, які справді об‘єднують суспільство, різні партії і верстви через співпрацю і солідарність. Такі лідери ділять успіхи війни з громадянами, але до болі поразок суспільство ставиться з розумінням", - написав нардеп.

Від початку цієї повномасштабної агресії Княжицький вірив, що після перемоги Україна нарешті позбудеться постколоніального мислення, знайде сили відмовитися від корупції і авторитаризму. Адже лише так ми зможемо стати членами ЄС, щоб собі не думали представники влади усе списуючи на війну.

"Але ні. Суди далі керуються вручну з офісу, свободу слова обмежують, намагаються обмежити навіть міжнародні контакти демократичної опозиції, 9 травня не хочуть переносити на 8, а Росію називати терористом", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що у Зеленського є шанс стати історичною постаттю.

"Але хтось його штовхає до того, щоб залишитися карикатурним зображенням на подушечці, яку продають на заправках, щоб потім покласти на нього відповідальність за людські трагедії. Врешті, це вибір і політиків, і цілого суспільства, яке або здатне побудувати демократичну країну, яка переможе і потім забезпечуватиме захист і гідне життя громадянам або ні. Я в українців вірю", - додав він.

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