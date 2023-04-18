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​​​​​​​Зеленський на Полтавщині провів нараду, відвідав поранених воїнів і вручив нагороди  

18 квітня, 2023 вiвторок
22:42
Суспільство Нарада на Полтавщині

​​​​​​​Володимир Зеленський сьогодні, 18 квітня, відвідав Полтавщину, де провів нараду щодо безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні

Про це повідомили в Офісі президента України. 

Під час наради начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін поінформував про соціально-економічне становище в області. Також розглянули питання щодо ситуації в операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми" й готовності військових підрозділів до виконання завдань.

"Провів у Полтаві тривалу, змістовну нараду щодо ситуації в регіоні. Військове керівництво, місцева влада… Першочергово – безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців. Є рішення щодо відновлення енергетики – генерації та мереж. Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо", – деталізував Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім того, під час робочої поїздки на Полтавщину президент відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці.

Зеленський поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди: захисників відзначили медалями "За військову службу Україні".

Також Зеленський ознайомився з роботою центру реабілітаційної медицини та вручив представникам Медичних сил ЗСУ ордени Данила Галицького, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", а також надав їм почесні звання "Заслужений лікар України".

  • У вівторок, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський також відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині
Володимир Зеленський
Полтавщина
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