Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці
У вівторок, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині
Про це інформує Офіс президента.
Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.
"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно", - сказав Зеленський.
Пам’ять загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.
Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.
Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності.
- З прифронтової Авдіївки вдалося вивезти ще дві дитини - дворічного хлопчика та дівчинку, яка ходить у шостий клас школи.
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