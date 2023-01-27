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Головна політика Зеленський: НАБУ отримає нового директора за тиждень

Зеленський: НАБУ отримає нового директора за тиждень

27 січня, 2023 п'ятниця
23:46
політика Володимир Зеленський

Новий директор Національного антикорупційного бюро України повинен з'явитися вже через тиждень

Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні, повідомляє Укрінформ.

"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що після цього усі антикорупційні інституції Україні "будуть працювати на 100%".

  • Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.
  • 23 грудня повідомлялось, що за крісло директора Національного антикорупційного бюро України боротимуться 74 кандидати. Перший іспит – на знання законодавства – вони пройдуть уже 29 грудня.

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Україна
корупція в Україні
Володимир Зеленський
НАБУ
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