Зеленський: НАБУ отримає нового директора за тиждень

Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні, повідомляє Укрінформ.

"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що після цього усі антикорупційні інституції Україні "будуть працювати на 100%".

Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.

23 грудня повідомлялось, що за крісло директора Національного антикорупційного бюро України боротимуться 74 кандидати. Перший іспит – на знання законодавства – вони пройдуть уже 29 грудня.

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