Зеленський: НАБУ отримає нового директора за тиждень
Новий директор Національного антикорупційного бюро України повинен з'явитися вже через тиждень
Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні, повідомляє Укрінформ.
"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.
Президент запевнив, що після цього усі антикорупційні інституції Україні "будуть працювати на 100%".
- Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.
- 23 грудня повідомлялось, що за крісло директора Національного антикорупційного бюро України боротимуться 74 кандидати. Перший іспит – на знання законодавства – вони пройдуть уже 29 грудня.
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