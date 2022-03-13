Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, вперше посмертно нагороджена жінка
Президент Володимир Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, серед них 6 - посмертно
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Звання Герой України з орденом "Золота Зірка" надали:
- Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно),
- Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно),
- Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно),
- Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно),
- Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно),
- Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно),
- Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту,
- Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.
- 10 березня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.
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