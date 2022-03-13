Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, вперше посмертно нагороджена жінка

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Звання Герой України з орденом "Золота Зірка" надали:

Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно),

Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно),

Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно),

Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно),

Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно),

Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно),

Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту,

Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.

10 березня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовослужбовцям, шістьом із них – посмертно.

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"З 24 лютого старший боєвий медик виконувала завдання у місті Охтирка. Врятувала більше ніж 10 військовослужбовців ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ надаючи поранення українцю. Перша жінка "Герой України", якій це звання присвоєно посмертно", - сказав Володимир Зеленський про Дерусову Інну у своєму відеозверненні.