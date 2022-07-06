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Головна війна з Росією Зеленський нагородив 195 захисників України, з них посмертно - 75

Зеленський нагородив 195 захисників України, з них посмертно - 75

6 липня, 2022 середа
19:39
війна з Росією Нагорода "Герб міста"

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" 195 захисників України, з них посмертно - 75

Відповідний указ №468/2022 опублікували на сайті Офісу Президента України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено українських воїнів.

Нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • ДВОРНІЦЬКОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) — капітана
  • ІГНАТЬЄВА Ігоря Валерійовича — капітана
  • ЛИТВИНЮКА Романа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • МАКУХУ Олега Сергійовича — підполковника
  • МАРТИЧА Станіслава Федоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • МЕДИНСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
  • НІКОНОРОВА Олексія Сергійовича — капітана
  • НОВОХАЦЬКОГО Віталія Володимировича — підполковника
  • ПІШКА Дмитра Костянтиновича — майора
  • СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагороджено орденом "За мужність" І ступеня

  • ПАВЛИШИНА Івана Івановича — старшого сержанта

Нагороджено орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • БОРОВИКА Руслана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВАВЕРЧАКА Любомира Михайловича (посмертно) — солдата
  • ЖИЛІНА Максима Івановича — сержанта
  • КАМІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • МУЗИЧКУ Володимира Володимировича — майора

Нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • АБАШКІНА Валерія Івановича — старшого сержанта
  • АДАБАША Олександра Вікторовича — молодшого лейтенанта
  • АКСЬОНОВА Валерія Вадимовича — молодшого сержанта
  • АКСЬОНОВА Миколу Миколайовича — капітана
  • АРТЕМЧУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
  • АРТЕМЧУКА Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
  • АЦЕХОВСЬКОГО Олега Сергійовича (посмертно) — солдата
  • БАБІЧЕВА Владислава Костянтиновича — солдата
  • БАГАТИРЕНКА Ярослава Вікторовича — солдата
  • БЕЗВІКОННОГО Сергія Анатолійовича — солдата
  • БОІШТЯНА Василя Даниловича — солдата
  • БОНДАРЧУКА Володимира Федоровича — солдата
  • БОНДАРЯ В’ячеслава Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • БРАГУ Максима Володимировича (посмертно) — солдата
  • БРІДНЮ Олексія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • БУТРИКА Андрія Аркадійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВІТВІЦЬКОГО Євгена Олеговича — матроса
  • ВЛАДИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ВОДОПОЛОВА Артема Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ВОЙЧЕНКА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
  • ГЕНИКА Степана Мироновича (посмертно) — старшого солдата
  • ГЕРАСИМЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ГНІПА Станіслава Валерійовича — солдата
  • ГОЛУБЕНКА Олександра Олексійовича (посмертно) — сержанта
  • ГОРЕЛКА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ГОРОБЕЯ Олексія Олексійовича — солдата
  • ГРИЦЕНКА Артура Володимировича (посмертно) — солдата
  • ГУЛЬКА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата
  • ДАНИЛЕНКА Сергія Миколайовича — лейтенанта
  • ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті
  • ДАРАГАНА Віталія Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДЕЗІКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ДЗЮБУ Сергія Володимировича — лейтенанта
  • ДІДЕНКА Олександра Павловича (посмертно) — солдата
  • ЖАЛІВЦІВА Юрія Миколайовича — лейтенанта
  • ЖОЛУДЯ Григорія Євгенійовича (посмертно) — солдата
  • ЗАКЕРНІЧНОГО Андрія Миколайовича — солдата
  • ЗДАНЕВИЧА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЗУЄВА Кирила Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
  • КАПЕЛЬКУ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
  • КАРТАВОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • КОВЕРНЯГУ Михайла Олеговича (посмертно) — солдата
  • КОПИТЬКА Івана Леонідовича (посмертно) — солдата
  • КОРОБЧУКА Анатолія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
  • КОСТЕНКА Сергія Леонідовича (посмертно) — сержанта
  • КРАЧКОВСЬКОГО Євгенія Юрійовича (посмертно) — солдата
  • КУДЕЛЮ Андрія Віталійовича (посмертно) — солдата
  • КУЗЬМЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КУЧЕРА Анатолія Ігоровича — солдата
  • КУЧЕРА Ігоря Миколайовича — старшого солдата
  • ЛЕВЧУКА Антона Андрійовича — солдата
  • ЛОЗИНСЬКОГО Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ЛЮТИКА Михайла Михайловича — солдата
  • МАКАРА Євгена Миколайовича — лейтенанта
  • МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Степановича (посмертно) — солдата
  • МИХАЙЛЬЦЯ Андрія Вікторовича — капітана
  • МІГДАЛЯ Сергія Валентиновича (посмертно) — сержанта
  • МОКРИЦЬКОГО Дмитра Анатолійовича — головного корабельного старшину
  • НАУМОВА Михайла Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • НЕЧАЯ Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата
  • НЕЧИТАЙЛА Геннадія Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ОБРИМБУ Сергія Олександровича — лейтенанта
  • ОЛІЙНИКА Богдана Святославовича (посмертно) — солдата
  • ОРДИНСЬКОГО Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ОСАДЧУКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • ОСАУЛЬЧИКА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПАРФЕНЮКА Віктора Степановича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПЕРЛИКА Руслана Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ПИСАРЕНКА Владислава Олеговича (посмертно) — солдата
  • ПОДОЛЬЧАКА Володимира Ярославовича — капітана
  • ПОНОМАРЧУКА Івана Валерійовича — капітана
  • ПРИХОДЬКА Євгенія Олексійовича (посмертно) — солдата
  • РАБОТІНА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • РАСЬКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
  • РЕЗНІЧЕНКА Сергія Олеговича (посмертно) — солдата
  • РЕШЕТНЯКА Євгена Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • РОМАНЕНКА Павла Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • РОМАНЦЯ Руслана Володимировича (посмертно) — солдата
  • РЯБОКОНЯ Станіслава Володимировича — солдата
  • СЕРБІНОВА Олександра Євгенійовича (посмертно) — солдата
  • СЕРДЮКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта
  • СЄРГЕЙЧІКОВА Олександра Олександровича — солдата
  • СИЧОВА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата
  • СІЧКАРЯ Вадима Володимировича (посмертно) — сержанта
  • СОКОЛОВИЧА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
  • ТИМОЩУКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата
  • ТОЛКАЧОВА Івана Сергійовича — молодшого лейтенанта
  • ТРАЧКАРА Дмитра Павловича — старшину 2 статті
  • ТУЛІКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
  • ТУМАНОВА Костянтина Олександровича (посмертно) — сержанта
  • ФЕДЬКА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ФЕСЯ Максима Сергійовича — старшого матроса
  • ФІАЛКОВСЬКОГО Миколу Івановича (посмертно) — головного сержанта
  • ХАРЛАМОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • ХОЛОДА Олексія Андрійовича — лейтенанта
  • ЧЕРВОНЦЯ Андрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЧОРНОБАЯ Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
  • ШАВУРСЬКОГО Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ШВЕЦЯ Андрія Тарасовича (посмертно) — солдата
  • ШЕВЧУКА Миколу Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • ШИНКАРУКА Андрія Андрійовича — солдата
  • ШУТЕНКА Романа Юрійовича (посмертно) — сержанта
  • ЮШАКА Дмитра Володимировича — солдата
  • ЯКОВЦЯ Дмитра Петровича (посмертно) — старшого солдата

Нагороджено медаллю "За військову службу Україні"

  • БОГІНІЧА Нікіту Сергійовича — матроса
  • БОРИСОВЦЯ Віталія Миколайовича — молодшого сержанта
  • ВІТРЯНСЬКОГО Андрія Миколайовича — старшого матроса
  • ГАМАЛЯ Мирослава Івановича — старшого лейтенанта
  • ГЕРАСИМОВА Євгенія Руслановича — матроса
  • ГЛУХОВА Андрія Івановича — сержанта
  • ГОЛДЕНБЕРГА Олега Михайловича — солдата
  • ГРОМОВОГО Євгенія Павловича — лейтенанта
  • ГУНДЕРА Володимира Сергійовича — лейтенанта
  • ГУЦАЛА Петра Владиславовича — солдата
  • ЗАВАДСЬКОГО Геннадія Вячеславовича — солдата
  • ЗАРУЦЬКОГО Максима Івановича — старшого солдата
  • КАНЮСА Руслана Миколайовича — солдата
  • КАТРИЧА Богдана Олександровича — матроса
  • КЕРНАСОВСЬКОГО Валерія Валерійовича — старшого матроса
  • КОРВАТКА Олексія Вікторовича — старшого солдата
  • КРАСІЛІЧА Олега Вікторовича — солдата
  • КРИМІНСЬКОГО Сергія Ігоровича — солдата
  • КУРНОСА Віталія Вікторовича — матроса
  • ЛУЦЕНКА Романа Олексійовича — старшого солдата
  • МАКСИМЧУКА Михайла Михайловича — старшого сержанта
  • МНОГОДЄТНОГО Олексія Вікторовича — матроса
  • НІКУЛІЧЕВА Івана Олександровича — старшого солдата
  • ОКУНЯ Віталія Григоровича — старшого сержанта
  • ОНУФРІЙЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
  • ОХРІМЕНКА Віталія Сергійовича — старшого солдата
  • ПАНАСЮКА Анатолія Степановича — старшого сержанта
  • ПЕТРАЩУКА Василя Васильовича — солдата
  • ПОЛІЩУКА Антона Леонідовича — солдата
  • ПОЛОВЦЯ Василя Геннадійовича — матроса
  • САБІЯ Івана Сергійовича — солдата
  • САЛЬНІКА Андрія Олександровича — матроса
  • СЕМЕНЧУКА Ярослава Петровича — старшого матроса
  • СКЛЯРА Олексія Миколайовича — сержанта
  • СТЕЛЬМАХА Василя Ярославовича — солдата
  • СТРУТИНСЬКОГО Миколу Миколайовича — солдата
  • ТОМАЩУКА Михайла Станіславовича — старшого солдата
  • ФЕДОСЕНКА Олександра Олександровича — лейтенанта
  • ХОРУЖОГО Василя Васильовича — старшого солдата
  • ХОРУЖОГО Юрія Васильовича — старшого солдата
  • ЧЕРНЕЦЬКОГО Віктора Сергійовича — матроса
  • ЧЕРНЯКА Юрія Петровича — капітана
  • ЧОРНОГО Анатолія Олексійовича — солдата
  • ШПАКА Максима Олеговича — матроса
  • ШРАМА Дениса Валерійовича — старшого солдата
  • ЯСІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого матроса
  • ЯЩУКА Дмитра Петровича — солдата

Нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • АРЦЕБАШЕВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
  • БАЗАЛІЙСЬКОГО Олександра Володимировича — майора
  • БОТВИНЧЕНКА Олександра Сергійовича — матроса
  • БУЙЛЕНКОВА Олександра Леонідовича — старшого солдата
  • ВОЄНБУРГА Владислава Євгенійовича — старшого матроса
  • ГРЕБІНЧЕНКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата
  • ДАНИЛІВА Зиновія Васильовича — сержанта
  • ДЕМИДЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта
  • ЖЕЛЕЗНОВА Сергія Олександровича — лейтенанта
  • КИРПАНЯ Миколу Миколайовича — солдата
  • КИСЕЛЬОВА Віктора Володимировича — старшого лейтенанта
  • КОРНІЙКА Олександра Юрійовича — солдата
  • КРИВЕНКА Михайла Яковича — молодшого сержанта
  • ЛЕБЕДКА Валерія Сергійовича (посмертно) — солдата
  • МАРТИНЮКА Сергія Володимировича — підполковника
  • МУРАРЕНКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
  • НІДАЧКОВСЬКОГО Андрія Степановича — старшого матроса
  • НІКОЛЕНКА Артема Віталійовича — солдата
  • ПРИТУЛУ Вадима Миколайовича — молодшого сержанта
  • СТЕФІНИНА Андрія Васильовича — солдата
  • СТОРЧАЯ Артема В’ячеславовича — капітана
  • ТЕСТОВА Сергія Вікторовича — майора
  • ТОМАШЕВСЬКОГО Андрія Михайловича — капітана
  • ФІЛОНЕНКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
  • ФОМІЧОВА Сергія Миколайовича — сержанта
  • ЧЕРЕПАХУ Віктора Івановича — майора
  • ЧИГИРИКА Віталія Івановича — майора
  • ШЕВЧУКА Віктора Васильовича — головного сержанта.

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