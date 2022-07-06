Зеленський нагородив 195 захисників України, з них посмертно - 75
Президент Володимир Зеленський нагородив орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" 195 захисників України, з них посмертно - 75
Відповідний указ №468/2022 опублікували на сайті Офісу Президента України.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено українських воїнів.
Нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- ДВОРНІЦЬКОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) — капітана
- ІГНАТЬЄВА Ігоря Валерійовича — капітана
- ЛИТВИНЮКА Романа Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
- МАКУХУ Олега Сергійовича — підполковника
- МАРТИЧА Станіслава Федоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- МЕДИНСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
- НІКОНОРОВА Олексія Сергійовича — капітана
- НОВОХАЦЬКОГО Віталія Володимировича — підполковника
- ПІШКА Дмитра Костянтиновича — майора
- СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагороджено орденом "За мужність" І ступеня
- ПАВЛИШИНА Івана Івановича — старшого сержанта
Нагороджено орденом "За мужність" ІІ ступеня
- БОРОВИКА Руслана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВАВЕРЧАКА Любомира Михайловича (посмертно) — солдата
- ЖИЛІНА Максима Івановича — сержанта
- КАМІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- МУЗИЧКУ Володимира Володимировича — майора
Нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АБАШКІНА Валерія Івановича — старшого сержанта
- АДАБАША Олександра Вікторовича — молодшого лейтенанта
- АКСЬОНОВА Валерія Вадимовича — молодшого сержанта
- АКСЬОНОВА Миколу Миколайовича — капітана
- АРТЕМЧУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
- АРТЕМЧУКА Петра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
- АЦЕХОВСЬКОГО Олега Сергійовича (посмертно) — солдата
- БАБІЧЕВА Владислава Костянтиновича — солдата
- БАГАТИРЕНКА Ярослава Вікторовича — солдата
- БЕЗВІКОННОГО Сергія Анатолійовича — солдата
- БОІШТЯНА Василя Даниловича — солдата
- БОНДАРЧУКА Володимира Федоровича — солдата
- БОНДАРЯ В’ячеслава Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- БРАГУ Максима Володимировича (посмертно) — солдата
- БРІДНЮ Олексія Миколайовича (посмертно) — солдата
- БУТРИКА Андрія Аркадійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВІТВІЦЬКОГО Євгена Олеговича — матроса
- ВЛАДИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
- ВОДОПОЛОВА Артема Сергійовича (посмертно) — солдата
- ВОЙЧЕНКА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
- ГЕНИКА Степана Мироновича (посмертно) — старшого солдата
- ГЕРАСИМЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ГНІПА Станіслава Валерійовича — солдата
- ГОЛУБЕНКА Олександра Олексійовича (посмертно) — сержанта
- ГОРЕЛКА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ГОРОБЕЯ Олексія Олексійовича — солдата
- ГРИЦЕНКА Артура Володимировича (посмертно) — солдата
- ГУЛЬКА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата
- ДАНИЛЕНКА Сергія Миколайовича — лейтенанта
- ДАНИЛКІВА Івана Олеговича — старшину 2 статті
- ДАРАГАНА Віталія Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДЕЗІКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ДЗЮБУ Сергія Володимировича — лейтенанта
- ДІДЕНКА Олександра Павловича (посмертно) — солдата
- ЖАЛІВЦІВА Юрія Миколайовича — лейтенанта
- ЖОЛУДЯ Григорія Євгенійовича (посмертно) — солдата
- ЗАКЕРНІЧНОГО Андрія Миколайовича — солдата
- ЗДАНЕВИЧА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЗУЄВА Кирила Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
- КАПЕЛЬКУ Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
- КАРТАВОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- КОВЕРНЯГУ Михайла Олеговича (посмертно) — солдата
- КОПИТЬКА Івана Леонідовича (посмертно) — солдата
- КОРОБЧУКА Анатолія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
- КОСТЕНКА Сергія Леонідовича (посмертно) — сержанта
- КРАЧКОВСЬКОГО Євгенія Юрійовича (посмертно) — солдата
- КУДЕЛЮ Андрія Віталійовича (посмертно) — солдата
- КУЗЬМЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
- КУЧЕРА Анатолія Ігоровича — солдата
- КУЧЕРА Ігоря Миколайовича — старшого солдата
- ЛЕВЧУКА Антона Андрійовича — солдата
- ЛОЗИНСЬКОГО Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата
- ЛЮТИКА Михайла Михайловича — солдата
- МАКАРА Євгена Миколайовича — лейтенанта
- МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Степановича (посмертно) — солдата
- МИХАЙЛЬЦЯ Андрія Вікторовича — капітана
- МІГДАЛЯ Сергія Валентиновича (посмертно) — сержанта
- МОКРИЦЬКОГО Дмитра Анатолійовича — головного корабельного старшину
- НАУМОВА Михайла Вячеславовича (посмертно) — солдата
- НЕЧАЯ Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата
- НЕЧИТАЙЛА Геннадія Вікторовича (посмертно) — солдата
- ОБРИМБУ Сергія Олександровича — лейтенанта
- ОЛІЙНИКА Богдана Святославовича (посмертно) — солдата
- ОРДИНСЬКОГО Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ОСАДЧУКА Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ОСАУЛЬЧИКА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПАРФЕНЮКА Віктора Степановича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПЕРЛИКА Руслана Сергійовича (посмертно) — солдата
- ПИСАРЕНКА Владислава Олеговича (посмертно) — солдата
- ПОДОЛЬЧАКА Володимира Ярославовича — капітана
- ПОНОМАРЧУКА Івана Валерійовича — капітана
- ПРИХОДЬКА Євгенія Олексійовича (посмертно) — солдата
- РАБОТІНА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта
- РАСЬКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
- РЕЗНІЧЕНКА Сергія Олеговича (посмертно) — солдата
- РЕШЕТНЯКА Євгена Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- РОМАНЕНКА Павла Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- РОМАНЦЯ Руслана Володимировича (посмертно) — солдата
- РЯБОКОНЯ Станіслава Володимировича — солдата
- СЕРБІНОВА Олександра Євгенійовича (посмертно) — солдата
- СЕРДЮКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта
- СЄРГЕЙЧІКОВА Олександра Олександровича — солдата
- СИЧОВА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата
- СІЧКАРЯ Вадима Володимировича (посмертно) — сержанта
- СОКОЛОВИЧА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
- ТИМОЩУКА Петра Васильовича (посмертно) — солдата
- ТОЛКАЧОВА Івана Сергійовича — молодшого лейтенанта
- ТРАЧКАРА Дмитра Павловича — старшину 2 статті
- ТУЛІКА Ігоря Васильовича — молодшого сержанта
- ТУМАНОВА Костянтина Олександровича (посмертно) — сержанта
- ФЕДЬКА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ФЕСЯ Максима Сергійовича — старшого матроса
- ФІАЛКОВСЬКОГО Миколу Івановича (посмертно) — головного сержанта
- ХАРЛАМОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- ХОЛОДА Олексія Андрійовича — лейтенанта
- ЧЕРВОНЦЯ Андрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
- ЧОРНОБАЯ Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
- ШАВУРСЬКОГО Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
- ШВЕЦЯ Андрія Тарасовича (посмертно) — солдата
- ШЕВЧУКА Миколу Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
- ШИНКАРУКА Андрія Андрійовича — солдата
- ШУТЕНКА Романа Юрійовича (посмертно) — сержанта
- ЮШАКА Дмитра Володимировича — солдата
- ЯКОВЦЯ Дмитра Петровича (посмертно) — старшого солдата
Нагороджено медаллю "За військову службу Україні"
- БОГІНІЧА Нікіту Сергійовича — матроса
- БОРИСОВЦЯ Віталія Миколайовича — молодшого сержанта
- ВІТРЯНСЬКОГО Андрія Миколайовича — старшого матроса
- ГАМАЛЯ Мирослава Івановича — старшого лейтенанта
- ГЕРАСИМОВА Євгенія Руслановича — матроса
- ГЛУХОВА Андрія Івановича — сержанта
- ГОЛДЕНБЕРГА Олега Михайловича — солдата
- ГРОМОВОГО Євгенія Павловича — лейтенанта
- ГУНДЕРА Володимира Сергійовича — лейтенанта
- ГУЦАЛА Петра Владиславовича — солдата
- ЗАВАДСЬКОГО Геннадія Вячеславовича — солдата
- ЗАРУЦЬКОГО Максима Івановича — старшого солдата
- КАНЮСА Руслана Миколайовича — солдата
- КАТРИЧА Богдана Олександровича — матроса
- КЕРНАСОВСЬКОГО Валерія Валерійовича — старшого матроса
- КОРВАТКА Олексія Вікторовича — старшого солдата
- КРАСІЛІЧА Олега Вікторовича — солдата
- КРИМІНСЬКОГО Сергія Ігоровича — солдата
- КУРНОСА Віталія Вікторовича — матроса
- ЛУЦЕНКА Романа Олексійовича — старшого солдата
- МАКСИМЧУКА Михайла Михайловича — старшого сержанта
- МНОГОДЄТНОГО Олексія Вікторовича — матроса
- НІКУЛІЧЕВА Івана Олександровича — старшого солдата
- ОКУНЯ Віталія Григоровича — старшого сержанта
- ОНУФРІЙЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
- ОХРІМЕНКА Віталія Сергійовича — старшого солдата
- ПАНАСЮКА Анатолія Степановича — старшого сержанта
- ПЕТРАЩУКА Василя Васильовича — солдата
- ПОЛІЩУКА Антона Леонідовича — солдата
- ПОЛОВЦЯ Василя Геннадійовича — матроса
- САБІЯ Івана Сергійовича — солдата
- САЛЬНІКА Андрія Олександровича — матроса
- СЕМЕНЧУКА Ярослава Петровича — старшого матроса
- СКЛЯРА Олексія Миколайовича — сержанта
- СТЕЛЬМАХА Василя Ярославовича — солдата
- СТРУТИНСЬКОГО Миколу Миколайовича — солдата
- ТОМАЩУКА Михайла Станіславовича — старшого солдата
- ФЕДОСЕНКА Олександра Олександровича — лейтенанта
- ХОРУЖОГО Василя Васильовича — старшого солдата
- ХОРУЖОГО Юрія Васильовича — старшого солдата
- ЧЕРНЕЦЬКОГО Віктора Сергійовича — матроса
- ЧЕРНЯКА Юрія Петровича — капітана
- ЧОРНОГО Анатолія Олексійовича — солдата
- ШПАКА Максима Олеговича — матроса
- ШРАМА Дениса Валерійовича — старшого солдата
- ЯСІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого матроса
- ЯЩУКА Дмитра Петровича — солдата
Нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни"
- АРЦЕБАШЕВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
- БАЗАЛІЙСЬКОГО Олександра Володимировича — майора
- БОТВИНЧЕНКА Олександра Сергійовича — матроса
- БУЙЛЕНКОВА Олександра Леонідовича — старшого солдата
- ВОЄНБУРГА Владислава Євгенійовича — старшого матроса
- ГРЕБІНЧЕНКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата
- ДАНИЛІВА Зиновія Васильовича — сержанта
- ДЕМИДЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта
- ЖЕЛЕЗНОВА Сергія Олександровича — лейтенанта
- КИРПАНЯ Миколу Миколайовича — солдата
- КИСЕЛЬОВА Віктора Володимировича — старшого лейтенанта
- КОРНІЙКА Олександра Юрійовича — солдата
- КРИВЕНКА Михайла Яковича — молодшого сержанта
- ЛЕБЕДКА Валерія Сергійовича (посмертно) — солдата
- МАРТИНЮКА Сергія Володимировича — підполковника
- МУРАРЕНКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
- НІДАЧКОВСЬКОГО Андрія Степановича — старшого матроса
- НІКОЛЕНКА Артема Віталійовича — солдата
- ПРИТУЛУ Вадима Миколайовича — молодшого сержанта
- СТЕФІНИНА Андрія Васильовича — солдата
- СТОРЧАЯ Артема В’ячеславовича — капітана
- ТЕСТОВА Сергія Вікторовича — майора
- ТОМАШЕВСЬКОГО Андрія Михайловича — капітана
- ФІЛОНЕНКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
- ФОМІЧОВА Сергія Миколайовича — сержанта
- ЧЕРЕПАХУ Віктора Івановича — майора
- ЧИГИРИКА Віталія Івановича — майора
- ШЕВЧУКА Віктора Васильовича — головного сержанта.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе