Зеленський нагородив Чернігів відзнакою міста-героя

Про це голова держави повідомив у Telegram.

"Для мене честь сьогодні – відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну", - заявив Зеленський.

"Це була принципова зміна ставлення до нашої держави, до нас усіх, українців. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну. Підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта", - додав він.

Президент подякував усім, хто захищає державу від окупанта.

3 квітня 2022 року армія РФ повністю вийшла з населених пунктів навколо Чернігова.

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