Зеленський нагородив Чернігів відзнакою міста-героя
Президент України Володимир Зеленський нагородив Чернігів відзнакою міста-героя. Рік тому область було звільнено від російських окупантів
Про це голова держави повідомив у Telegram.
"Для мене честь сьогодні – відзначити боротьбу міста Чернігова, загалом героїзм області. І передати Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Рік тому успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світу правду. Правду про те, якою є Україна. Світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – війни за Україну", - заявив Зеленський.
"Це була принципова зміна ставлення до нашої держави, до нас усіх, українців. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну. Підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта", - додав він.
Президент подякував усім, хто захищає державу від окупанта.
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