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Зеленський про річницю визволення Чернігівщини: "Відповідальність окупанта має бути повноцінною"

3 квітня, 2023 понедiлок
13:01
війна з Росією на фото Чернігів

Рік тому ЗСУ вигнали російських окупантів із Чернігівщини. 3 квітня 2022 року армія РФ повністю вийшла з населених пунктів навколо Чернігова

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"5 квітня загони ДПСУ вийшли на прикордоння Чернігівської області, а ще через два дні був піднятий синьо-жовтий український стяг над Грем‘ячем. З моменту повномасштабного наступу тоді минуло 38 днів, але здавалося, що вічність. Вічність боротьби, сили, незламності та єднання. Ми стали одним цілим. Міцним кулаком, який бив ворога і нищив його", - йдеться у повідомленні.

"Визволили Чернігівщину, визволимо й Україну!" - додали в пресслужбі.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти в повній мірі понесуть відповідальність за свої злочини.

"Всюди, куди заходив російський триколор, було принесене зло і страждання. Всюди, де була окупація, людей калічили і розстрілювали. Міста і села – знищували.  Відповідальність окупанта за все це повинна бути повноцінною. Лише коли мир будується на справедливих засадах засудження агресії і коли відповідальність того, хто його зруйнував, забезпечується повністю, – мир може триматися довго", - написав він.

  • 31 березня Зеленський та іноземні політики вшанували пам’ять загиблих від рук окупантів мешканців Бучі.
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Чернігівщина
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