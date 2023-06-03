Зеленський: Наша незалежність України – це не щось абстрактне. Не забувайте дякувати воїнам
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що наша незалежність - це не щось абстрактне, а дії конкретних героїв
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Маємо памʼятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України – це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є і Україна буде. Тисячі найбільш міцних, найбільш хоробрих, найбільш влучних наших людей…", - сказав президент.
Володимир Зеленський попросив українців персонально дякувати українським воїнам.
"Будь ласка, не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, може, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розказати іншим нашим людям. Вдячність завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу", - йдеться у відео.
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