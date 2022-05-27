Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, РФ хоче перетворити Донбас на згарище.

"Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія", - сказав президент України Володимир Зеленський.

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 180 захисників України, з них 28 – посмертно. Загальна кількість нагороджених станом на цей день – 16 044.

26 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога.

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