Зеленський: Наступ РФ на Донбасі може зробити регіон безлюдним
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що новий наступ Росії може зробити Донбас безлюдним регіоном
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
За словами Зеленського, РФ хоче перетворити Донбас на згарище.
"Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія", - сказав президент України Володимир Зеленський.
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