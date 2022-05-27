За 92 дні війни президент нагородив 16 044 Героїв України

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський додав, що подвигів і звитяг наших оборонців у сотні і разів більше. Президент пригадав, що вісім років тому, 26 травня, припинив роботу Донецький аеропорт.

"Досі збереглося повідомлення про це: "Увага! Із 7-ї ранку аеропорт "Донецьк" тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи аеропорту буде повідомлено додатково." Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення", - сказав президент.

За словами президента, внаслідок обстрілу Харкова 26 травня загинуло 9 людей, ще 19 поранені. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані.

"Знову ракетні удари – Сумщина, знову-таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій "умиротворити" агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті", - додав Зеленський.

Президент вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України

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