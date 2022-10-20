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Зеленський назвав найважчі напрямки на фронті

20 жовтня, 2022 четвер
23:35
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Президент України сказав, що найважче на Бахмутському напрямку на Донбасі, а також деяких напрямках на Півдні

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 20 жовтня.

"Ситуація на передовій залишається важкою. Особливо на Донбасі – той же Бахмутський напрямок – і на деяких напрямках на півдні. Але тримаємо позиції. Захищаємо нашу землю. Поступово рухаємося, витісняючи ворога. І обовʼязково забезпечимо Україні перемогу", - наголосив він.

  • Протягом 20 жовтня російські окупаційні війська здійснювали обстріли на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. ЗСУ уразили два райони зосередження російської техніки та склади з боєприпасами.

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Донбас
Володимир Зеленський
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Військові новини
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