Зеленський назвав найважчі напрямки на фронті

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 20 жовтня.

"Ситуація на передовій залишається важкою. Особливо на Донбасі – той же Бахмутський напрямок – і на деяких напрямках на півдні. Але тримаємо позиції. Захищаємо нашу землю. Поступово рухаємося, витісняючи ворога. І обовʼязково забезпечимо Україні перемогу", - наголосив він.

Протягом 20 жовтня російські окупаційні війська здійснювали обстріли на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. ЗСУ уразили два райони зосередження російської техніки та склади з боєприпасами.

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