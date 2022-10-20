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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Протягом дня під обстрілами окупантів опинилися 20 населених пунктів, - Генштаб

Протягом дня під обстрілами окупантів опинилися 20 населених пунктів, - Генштаб

20 жовтня, 2022 четвер
21:26
війна з Росією Ніколольський район, обстріли

Протягом поточної доби російсько-окупаційні війська завдали трьох ракетних та двадцяти авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Під вогнем росіян опинилися до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області. Окупанти вчергове завдали масованого удару з використанням іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі. Водночас із 20 дронів українські військові збили 15.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

  • Нагадаємо, ЗСУ уразили два райони зосередження російської техніки та склади з боєприпасами

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