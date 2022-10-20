ЗСУ уразили два райони зосередження російської техніки та склади з боєприпасами

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Там зазначили, що українська авіація протягом 20 жовтня завдала 6 ударів. Є ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів окупантів.

Стосовно ситуації на фронті, то росіяни намагаються утримати захоплені території й зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Війська РФ обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала перехоплення, в якому "мобік" скаржиться на недолугість російського військового керівництва

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb