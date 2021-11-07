Зеленський не думає про завтра. Він нагадує дитину, що купається й грається у ванні самозакоханості сьогодні, - Портников

Про це український журналіст, публіцист та громадський діяч Віталій Портников заявив на Еспресо.TV.



Зокрема, він порівняв масштаби протидії команди Авакова "злодіям в законі" з ефективністю санкцій РНБО проти цих осіб.



"Справжня політика - це суди і вироки, а санкції РНБО - це щоб Зеленський міг купатися в своїй ванні самозакоханості. Є дитина, вона у ванній, вона там купається з качечкою маленькою, вона там цю качечку натискає, качечка пищить "Пі-пі". Це називається РНБО", - зазначив Віталій Портников в програмі "Суботній політклуб".



"А є море. Зеленський знає, що таке море. У нього на березі моря в Італії вілла.



Щоб було ясно навіть Зеленському: вілла - на березі моря, а качечка - у ванній, в квартирі, в Києві.



Так ось, коли суд і вирок - це морська стихія, від цього важко якось уберегтися, якщо це реальні вироки, реальні слідчі, реальні поліцейські, реальні дії. Тоді, звичайно, якщо це "злодії в законі", ти потрапляєш в абсолютно іншу ситуацію, а якщо проти тебе санкції РНБО - ну, добре, це ж не судові рішення", - пояснив Портников.







Окрім того, за словами Портникова, Зеленський не мислить стратегічно, не думає про завтрашній день.



"Передбачити - це не для Зеленського. Зеленський нічого не передбачає. Зеленський, мені здається, в понеділок не передбачає, що буде в вівторок. Він живе в понеділок, йому подобається. Оплески, оплески... "Дуже дякую, дуже дякую". Це понеділок. А потім буде вівторок. Оплески, оплески... "Дуже дякую, дуже дякую". А ви хочете щоб людина щось передбачала?!



Вона купається у променях власного самозакохування, самозамилування. І більше нічим за чотири з гаком десятиріччя свого життя не займалась. Окрім цієї ванни", - підсумував Віталій Портников.



Слід зазначити, що за провал загальнонаціональної вакцинації українців, як вважає Портников, теж відповідає особисто Зеленський та його люди. Адже вони могли вчасно подбати і про наявність вакцин, і про забезпечення дієвої медійної підтримки процесу масових щеплень, позаяк медіа є їхньою спеціальністю, це те, що у них виходить найкраще.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Окрім того, за словами Портникова, Зеленський не мислить стратегічно, не думає про завтрашній день."Передбачити - це не для Зеленського. Зеленський нічого не передбачає. Зеленський, мені здається, в понеділок не передбачає, що буде в вівторок. Він живе в понеділок, йому подобається. Оплески, оплески... "Дуже дякую, дуже дякую". Це понеділок. А потім буде вівторок. Оплески, оплески... "Дуже дякую, дуже дякую". А ви хочете щоб людина щось передбачала?!Вона купається у променях власного самозакохування, самозамилування. І більше нічим за чотири з гаком десятиріччя свого життя не займалась. Окрім цієї ванни", - підсумував Віталій Портников.Слід зазначити, що за провал загальнонаціональної вакцинації українців, як вважає Портников, теж відповідає особисто Зеленський та його люди. Адже вони могли вчасно подбати і про наявність вакцин, і про забезпечення дієвої медійної підтримки процесу масових щеплень, позаяк медіа є їхньою спеціальністю, це те, що у них виходить найкраще.