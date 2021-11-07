Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Зеленський не думає про завтра. Він нагадує дитину, що купається й грається у ванні самозакоханості сьогодні, - Портников

Зеленський не думає про завтра. Він нагадує дитину, що купається й грається у ванні самозакоханості сьогодні, - Портников

7 листопада, 2021 неділя
12:33
Суспільство

Володимира Зеленського, на відміну від ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, не можна назвати професійним політиком

Про це український журналіст, публіцист та громадський діяч Віталій Портников заявив на Еспресо.TV.

Зокрема, він порівняв масштаби протидії команди Авакова "злодіям в законі" з ефективністю санкцій РНБО проти цих осіб.

"Справжня політика - це суди і вироки, а санкції РНБО - це щоб Зеленський міг купатися в своїй ванні самозакоханості. Є дитина, вона у ванній, вона там купається з качечкою маленькою, вона там цю качечку натискає, качечка пищить "Пі-пі". Це називається РНБО", - зазначив Віталій Портников в програмі "Суботній політклуб".

"А є море. Зеленський знає, що таке море. У нього на березі моря в Італії вілла. 

Щоб було ясно навіть Зеленському: вілла - на березі моря, а качечка - у ванній, в квартирі, в Києві.  

Так ось, коли суд і вирок - це морська стихія, від цього важко якось уберегтися, якщо це реальні вироки, реальні слідчі, реальні поліцейські, реальні дії. Тоді, звичайно, якщо це "злодії в законі", ти потрапляєш в абсолютно іншу ситуацію, а якщо проти тебе санкції РНБО - ну, добре, це ж не судові рішення", - пояснив Портников.


Окрім того, за словами Портникова, Зеленський не мислить стратегічно, не думає про завтрашній день.

"Передбачити - це не для Зеленського. Зеленський нічого не передбачає. Зеленський, мені здається, в понеділок не передбачає, що буде в вівторок. Він живе в понеділок, йому подобається. Оплески, оплески... "Дуже дякую, дуже дякую". Це понеділок. А потім буде вівторок. Оплески, оплески... "Дуже дякую, дуже дякую". А ви хочете щоб людина щось передбачала?!

Вона купається у променях власного самозакохування, самозамилування. І більше нічим за чотири з гаком десятиріччя свого життя не займалась. Окрім цієї ванни", - підсумував Віталій Портников.

Слід зазначити, що за провал загальнонаціональної вакцинації українців, як вважає Портников, теж відповідає особисто Зеленський та його люди. Адже вони могли вчасно подбати і про наявність вакцин, і про забезпечення дієвої медійної підтримки процесу масових щеплень, позаяк медіа є їхньою спеціальністю, це те, що у них виходить найкраще.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Віталій Портников
Арсен Аваков
Володимир Зеленський
Суботній політклуб
Читайте також:
Ирина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
Від "зелених чоловічків" до "зелених чудиків". Рада не змогла позбавити Геращенко права брати участь у п'яти засіданнях парламенту
6 листопада, 2021 субота
Росія та Білорусь домовилися про створення єдиної символіки
6 листопада, 2021 субота
Посольство Нідерландів пильніше придивилось до двох областей України
Київ
+4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.04
    Купівля 26.04
    Продаж 26.29
  • EUR
    Купівля 29.95
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
7 листопада
15:11
Андрій Шевченко
Шевченка призначили головним тренером найстарішого італійського клубу
15:00
В понеділок, 8 листопада, відсторонюються від роботи невакциновані педагоги та чиновники
14:52
Люди в емоціях вимагали кисень для хворої на COVID-19, – головна лікарка про "штурм" лікарні в Миколаєві
14:45
За українську мову. П'яний виходець з Луганська ударом ножа в серце вбив людину на азовському курорті Кирилівка
14:30
Інтерв’ю
гурт Бетон
"Беремо участь у формуванні соціуму, як можемо", – учасники гурту "Бетон"
14:12
Завтра Волинь переходить у "червону" зону. Там і досі Київ та ще 15 областей
13:50
У Комсомольську-на-Амурі вийшли на страйк китайські робітники "Роснєфті"
13:30
До України надійшло 3 млн доз "Модерни"
13:00
Турки випробували свій перший електромобіль
12:42
Інтерв’ю
Елла Лібанова
"Є реальна загроза, що нас буде близько 30 мільйонів", – професорка Елла Лібанова
12:11
У Казахстані загинуло 6 гірняків, ще 2 постраждало
11:48
Для зупинки "Північного потоку - 2" Вашингтон підключив до тиску на Берлін Брюссель, Лондон та Париж, - Süddeutsche Zeitung
11:27
6 листопада на фронті: росіяни стріляли по українцям біля Зайцевого, а в Болотному задіяли бойовий БПЛА
11:10
Профспілка освітян просить Кабмін перенести на місяць відсторонення нещеплених від COVID-19 вчителів
10:50
Режим Лукашенка не пропускає до Білорусі безкоштовні вакцини з Заходу, про які домовилася команда Тихановської
10:30
Естонські миротворці в Африці помилково поцілили у колег з Британії
10:10
Зісельс
Якщо ми 30 років говоримо про деколонізацію, то щось відбувається не так, - Йосиф Зісельс
10:03
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 17 тис. випадків, 449 смертей. Ушпиталено 5 652 людей
09:44
Саломе Зурабішвілі
"Країна перед демографічною катастрофою". Президентка Грузії звинуватила церкву в гальмуванні вакцинації
09:13
Ексклюзив
За ДТП має бути жорстка система покарань, бо наше суспільство безвідповідальне, - Портников
08:46
Перевірка COVID-сертифікату не є розголошенням лікарської таємниці, - МОЗ
08:25
Остаточне перетворення Білорусі на частину Росії потрібно Путіну під "вибори" 2024 року, - ЗМІ
08:10
Нацменшини повинні мати ефективне представництво на політичному рівні, - експертка
07:58
Через пожежу тимчасово зупинено виробництво на Дніпровському металургійному заводі
07:17
Мустафа аль-Кадімі
Прем'єра Іраку атакували дроном з вибухівкою
2021, субота
6 листопада
22:47
Віталій Миколенко
Лідер "Динамо" не допоможе збірній України у вирішальному матчі відбору ЧС-2022
22:22
Шмигаль
З початку року Україна залучила $4,8 млрд іноземних інвестицій, - Шмигаль
22:01
Чорноморець
"Чорноморець" переміг "Рух" у "перестрілці" з сімома голами
21:53
Енергоатом
Знищення “Енергоатому” чинною владою обернеться його поглинанням “Ростатомом” – розслідування Чорновол
21:43
Ексклюзив
Інформації для напруження українсько-угорських стосунків стає все більше, - експерт
21:40
Олег Базар
"Після зими розчарування від Зеленського буде ще більшим", – журналіст Олег Базар
21:31
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
Росія та Білорусь домовилися про створення єдиної символіки
21:19
Ексклюзив
Моршин_вакцина
"Не дивилася ток-шоу, а керувалася здоровим глуздом", – як живе Моршин, де масовою вакцинацією побороли пандемію
21:06
Юрій Захарєєв (ліворуч)
"Спадкоємець" Ломаченка переміг росіянина у фіналі та приніс Україні золото ЧС з боксу
20:45
Мемфіс Депай
"Барселона" не втримала перевагу в три м'ячі над "Сельтою" в чемпіонаті Іспанії
20:43
Українці
Нова партія "Українці" перемогла на місцевих виборах у Карлівці
20:18
вакцинація дітей
Перша країна у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19
19:55
Віктор Коваленко
Український футболіст віддав переможний пас в матчі чемпіонату Італії
19:30
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
У Грузії під в'язницею, де утримують Саакашвілі, розпочалася акція протесту
19:07
В Україні діє унікальна інклюзивна політика стосовно нацменшин, - експертка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV