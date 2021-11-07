Зеленський не думає про завтра. Він нагадує дитину, що купається й грається у ванні самозакоханості сьогодні, - Портников
Володимира Зеленського, на відміну від ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, не можна назвати професійним політиком
Про це український журналіст, публіцист та громадський діяч Віталій Портников заявив на Еспресо.TV.
Зокрема, він порівняв масштаби протидії команди Авакова "злодіям в законі" з ефективністю санкцій РНБО проти цих осіб.
"Справжня політика - це суди і вироки, а санкції РНБО - це щоб Зеленський міг купатися в своїй ванні самозакоханості. Є дитина, вона у ванній, вона там купається з качечкою маленькою, вона там цю качечку натискає, качечка пищить "Пі-пі". Це називається РНБО", - зазначив Віталій Портников в програмі "Суботній політклуб".
"А є море. Зеленський знає, що таке море. У нього на березі моря в Італії вілла.
Щоб було ясно навіть Зеленському: вілла - на березі моря, а качечка - у ванній, в квартирі, в Києві.
Так ось, коли суд і вирок - це морська стихія, від цього важко якось уберегтися, якщо це реальні вироки, реальні слідчі, реальні поліцейські, реальні дії. Тоді, звичайно, якщо це "злодії в законі", ти потрапляєш в абсолютно іншу ситуацію, а якщо проти тебе санкції РНБО - ну, добре, це ж не судові рішення", - пояснив Портников.
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