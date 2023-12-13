Зеленський не зміг переконати Конгрес щодо допомоги, а Естонія та Фінляндія обіцяють допомагати захищати Україну. Акценти світових ЗМІ 13 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 грудня.

Зеленський не зміг переконати Конгрес щодо допомоги Україні

Візит українського лідера до Вашингтона мало вплинув на республіканців, які виступають проти подальшої підтримки війни без угоди щодо імміграційної реформи, повідомляє The Washington Post.

Як зазначає WP, і надалі залишається в глухому куті рішення щодо запиту президента Байдена про додаткову військову допомогу США для України, хоча багато законодавців, схоже, погоджуються з тим, що без продовження американської підтримки перспективи війни лише погіршаться.

Зеленський заявив законодавцям, що його країна ніколи не здасться у боротьбі за перемогу над російськими військами, але попередив, що без додаткової допомоги конфлікт стане набагато жорстокішим, оскільки його армія неминуче поступиться місцем рішучому і добре озброєному супротивникові.

"Це був другий штурм Капітолію українським лідером за останні три місяці, але його прийом був відносно прохолодним, оскільки республіканці, особливо в Палаті представників, все частіше заявляють, що вони виступають проти подальших витрат на допомогу його уряду", — пише видання.

Після повернення додому в Україну, де війна зайшла в глухий кут, додає WP, Зеленський зіткнувся з власними політичними потрясіннями, намагаючись продемонструвати впевненість і єдність на тлі нещадного нападу Росії. Напередодні зустрічей у вівторок країна стала жертвою кібератаки, яка вивела з ладу одного з найбільших мобільних операторів країни і щонайменше один банк, підкресливши постійну загрозу, що стоїть перед українською державністю.

Тим часом Байден повідомив журналістам в Овальному кабінеті, що Кремль має намір бомбардувати українську електромережу протягом наступних місяців, як він це робив минулої зими, що призвело до руйнівних наслідків. А згодом, стоячи поруч із Зеленським на брифінгу, Байден попередив, що президент Росії Володимир Путін "робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні".

"Ми повинні, ми повинні, ми повинні довести, що він помиляється", — переконував він.

Однак, здається, що в найближчій перспективі на це мало надії, вважають у WP.

Фото: reuters

Байден і Зеленський відмовилися деталізувати плани України на наступний рік, що є головним питанням для республіканців. Байден також ухилився від відповіді на запитання про те, чи будуть США закликати Україну до переговорів з Росією про припинення бойових дій і якщо так, то в який момент.

Після завершення приватної бесіди із Зеленським сенатор-республіканець Рон Джонсон сказав, що український лідер вжив термін "партизанська війна", натякаючи на криваву нетрадиційну тактику, яку застосовують повстанці проти окупаційних американських військ в Афганістані та Іраку, і припустив, що саме до цього може призвести конфлікт, якщо Україна втратить американську військову допомогу. Джонсон назвав це "програшною пропозицією для всіх".

Інші сенатори підтвердили, що промова Зеленського, якою б палкою вона не була, навряд чи вплине на вихід із глухого кута.

Разом із тим сенатор Шеррод Браун заявив журналістам, що без підтримки США Україна, ймовірно, була б "захоплена" російськими військами, внаслідок чого війна стала б "проблемою НАТО". В Альянсі залишається значне занепокоєння тим, що в разі падіння Києва Путін націлиться на інші колишні радянські республіки, спровокувавши світову війну, в яку неминуче будуть втягнуті Сполучені Штати.

Після зустрічі із Зеленським Байден оголосив, що підписав рішення про ще одне скорочення бюджету на 200 мільйонів доларів. Минулого тижня адміністрація оголосила про додаткову допомогу Україні в розмірі 175 мільйонів доларів, але попередила, що без схвалення Конгресу це буде одна з останніх допомог, яку вона може надати.

Естонія й Фінляндія обіцяють допомагати захищати Україну

Естонія та Фінляндія обіцяють залишатися з Україною і забезпечити перемогу свободи, публікує Politico спільну заяву Каї Каллас та Петтері Орпо.

"Ми допоможемо захистити Україну. Ми не піддамося погрозам і не підемо на компроміс зі свободою та безпекою ані українського народу, ані своєю власною", — твердо стоять на своїй позиції країни.

Прем'єри Естонії та Фінляндії переконані, оскільки Україна продовжує боротьбу за свободу проти жорстокої агресії Росії, вільний світ повинен дотримуватися цього курсу і підтримувати непохитну підтримку країни. Представники країн наголошують на необхідності довгострокової військової допомоги Україні.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії наша єдність і наша підтримка України були безпрецедентними. Це було зумовлено твердим переконанням, що військова сила не повинна використовуватися для вторгнення в сусідні країни у 21 столітті, і що всі країни — великі і малі — повинні бути вільними у виборі власного майбутнього", — наголошують Кая Каллас та Петтері Орпо.

Фото: reuters

Як зазначають союзники України, стратегія Росії, побудована на надії на те, що вони втомляться першими. Кремль залишається впевненим, що він має більше рішучості, ніж її підтримка і все ще вірить, що може пережити, здолати та переважити Україну, євроатлантичну спільноту та інших глобальних союзників і партнерів.

За даними Євробарометру, 87% естонців або повністю згодні, або схильні погоджуватися з тим, що ЄС повинен продовжувати демонструвати солідарність з Україною. У Фінляндії цей показник становить 88%. Це свідчить про непохитну рішучість як естонців, так і фінів підтримувати Україну.

"Ті, хто воював і заплатив за мир життям, розуміють справжню ціну свободи. Естонія та Фінляндія не сприймають важко здобуту свободу як належне. З нашої історії ми знаємо, що за неї треба боротися — незалежно від того, якою ціною, — кажуть прем'єри. — Сьогодні в Україні на кону стоїть сама ідея свободи. Вона залишається тим, чого Росія та інші автократії бояться і хочуть знищити. Росія хоче стерти Україну як суверенну державу і перекроїти кордони Європи за допомогою військової сили. Не можна допустити, щоб таке бачення "безпеки" взяло гору".

Вони також застерігають, що мир на умовах Росії не означатиме миру в Європі. У цьому контексті підтримка України — це захист основних принципів Статуту ООН і міжнародного права, а також і питання загальнолюдських цінностей і глобальної безпеки.

Пріоритетом номер один союзні країни називають зброю, боєприпаси і тренування в обсягах, достатніх для того, щоб Україна могла себе захистити.

"Цього тижня, коли ми збираємося на засідання Європейської Ради, рішуча демонстрація непохитної довгострокової підтримки України має першорядне значення, — заявляють прем'єри. — Весь світ дивиться на нас, і в цей критичний момент наші дії мають бути дзеркальним відображенням наших слів. Момент вимагає, щоб наша непохитна прихильність відповідала нашій обіцянці "стільки, скільки буде потрібно"".

Кая Каллас та Петтері Орпо також підкреслюють, що найефективнішим стримуючим фактором проти російських загроз є міцна національна оборона, колективна оборона в рамках НАТО і глибока співпраця з іншими партнерами у вільному світі.

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