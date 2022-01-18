Зеленський обговорить з Дудою безпеку в Україні та загрози з боку Росії

Про це пише РАР.



За словами очільника Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, предметом зустрічі Володимира Зеленського й Анджея Дуди стане безпекова ситуація в Україні, а також загрози, які походять від Росії.



Перемовини заплановані на 20-21 січня в польському місті Вісла.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрічалися 20 грудня в місті Гута на Франківщині.

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