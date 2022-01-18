Зеленський обговорить з Дудою безпеку в Україні та загрози з боку Росії
20 та 21 січня президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорять загрозу українській безпеці з боку РФ
Про це пише РАР.
За словами очільника Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, предметом зустрічі Володимира Зеленського й Анджея Дуди стане безпекова ситуація в Україні, а також загрози, які походять від Росії.
Перемовини заплановані на 20-21 січня в польському місті Вісла.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрічалися 20 грудня в місті Гута на Франківщині.
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