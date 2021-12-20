Зеленський, Дуда та Наусєда зустрілися на Франківщині: обговорили агресію РФ і міграційну кризу
У понеділок, 20 грудня, відбулася перша особиста зустріч очільників держав Люблінського трикутника - президента України Володимира Зеленського, президента Литви Гітанаса Наусєди та президента Польщі Анджея Дуди
Про це повідомляє Офіс Президента.
Зустріч пройшла у державній резиденції "Синьогора" у с. Гуті на Івано-Франківщині.
"Це наша перша особиста зустріч у форматі Люблінського трикутника. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок, єдність наших підходів. Як щодо найбільш актуальних питань для наших держав, так і щодо ключових викликів у нашому регіоні", - сказав Зеленський.
Президент повідомив, що однією з головних тем була міграційна криза на кордонах європейських країн із Білоруссю.
"У її оцінках ми солідарні з нашими польськими й литовськими партнерами. Задля невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні ми активно зміцнюємо власний кордон", - зазначив Зеленський.
Президент України підкреслив, що ще один елемент гібридної війни - ескалація на тимчасово окупованих територіях та на кордонах України. Він розповів очільникам Литви та Польщі про мирні ініціативи України в Тристоронній контактній групі та про готовність до діалогу у Нормандському форматі.
Зеленський також зазначив, що країни Люблінського трикутника співпрацюють задля безпеки в Україні та боротьби з дезінформацією. Приклад такої співпраці - тристороння військова бригада ЛитПолУкрбриг, де українські військові набувають навичок за стандартами НАТО.
Зеленський наголосив, що спільне завдання - стримати військову агресію РФ.
У пресслужбі додають, що Зеленський підкреслив, що в ситуації з агресією РФ проти України важливі превентивні заходи, а не реакція міжнародної спільноти постфактум.
"Що таке санкції потім? Я вважаю, що мають бути потужні превентивні речі, серйозні санкції, щоб не було навіть думки щодо ескалації в будь-якому регіоні. Тому що ми бачимо, що це вже пов'язано не лише з Україною, а й з будь-якою державою Європейського Союзу", - зазначив Зеленський.
Анджей Дуда підтвердив слова українського президента та висловив солідарність з Україною у питаннях, які обговорювали під час зустрічі. Польський президент додав, що важливо зайняти сильну позицію та не йти на шантаж РФ.
"Наша позиція як президентів "Люблінської трійки" щодо цієї справи дуже чітка: безпека України є фундаментальним питанням, ми не лише не повинні дозволити військовий напад на Україну, а й маємо зробити все, щоб запобігти такій атаці", - сказав президент Польщі.
Гітанас Наусєда підкреслив, що наслідки для Росії у випадку ескалації конфлікту будуть тяжкими, а санкції запроваджуватимуть швидко, і підтвердив, що Литва послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
"Ми бачимо, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну. Ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення та вибір незалежної держави. У нас дуже простий і чіткий сигнал - наслідки будуть дуже тяжкі для Росії. І всі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними у ХХІ столітті у Європі", - зауважив Наусєда.
Також лідери держав обговорили "Північний потік-2". Президент Литви зазначив, що це геополітичний проєкт, "який продовжує загрожувати енергетичній безпеці Європи".
- Нагадаємо, 20 грудня проводиться тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.
- Президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.
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