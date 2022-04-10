Зеленський обговорив із Шольцом додаткові санкції проти РФ і оборонну допомогу Україні

Про це президент повідомив у своєму Twitter.



"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Наголосили, що всі винні у військових злочинах мають бути виявлені та покарані. Ми також обговорили антиросійські санкції, оборону та фінансову підтримку України", - йдеться у дописі Зеленського.



Канцлер Німеччини назвав вбивства мирного населення в Бучі воєнними злочинами та підкреслив, що винні мають бути покарані.