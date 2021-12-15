Зеленський обговорив ситуацію на кордоні України з президентом Європейської ради
15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким обговорив європейські перспективи України та напруження на кордоні з Росією
Про це повідомляє Офіс президента.
"Президент України поінформував Шарля Мішеля про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Зеленський висловив сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС надішлють чіткі сигнали на адресу РФ.
Також президент України наголосив на важливості визначення стратегічних цілей щодо відносин між ЄС та державами "Асоційованого тріо" (тристоронній формат посиленої співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Євросоюзу).
Володимир Зеленський наголосив, що стратегічною метою України у відносинах з ЄС є набуття повноправного членства.
- 15-16 грудня у Брюсселі триває шостий саміт Східного партнерства, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський.
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