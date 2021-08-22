Зеленський обіцяє амністію "десяткам засуджених ветеранів"

Про це у неділю, 22 серпня 2021 року, заявив президент Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV.



"Справедливість, законність, неупередженість щодо кожного ветерана України. У 2014 році початок російської агресії показав не тільки слабкі місця в нашій армії, але і прогалини нашого законодавства. Через них тисячі громадян України, які стали на захист незалежності України, на захист нашого суверенітету, тепер самі потребують захисту в правовому полі", - сказав глава держави під час виступу на форумі "Україна 30. Захисники".



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Він нагадав, що для допомоги ветеранам була створена Консультативна рада забезпечення прав і свобод захисників України.



"Сьогодні вперше за ці роки ми активно опрацьовуємо питання помилування десятків засуджених ветеранів. І це питання буде вирішено, щойно відповідна комісія надасть всі висновки", - пообіцяв президент.





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