Такої точки зору дотримується головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про що ним було заявлено у неділю, 22 серпня 2021 року, на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі у Києві, передає Еспресо.TV.



"ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування - навіть у таких умовах, які сьогодні є, для мінімізації втрат, і найголовніше - підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій", - наводить слова головкома ЗСУ агенція Інтерфакс-Україна.



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Залужний наголосив, що війна на сході України триває і майже щодня є вбиті й поранені.



"У нас ще є реальна загроза повномасштабного вторгнення країни-агресора і ми маємо до неї готуватися", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.



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За його словами, ЗСУ мають отримувати від держави все необхідне озброєння і військову техніку.



Він також вважає важливим, "щоб суспільство не забуло, що триває війна, щоб суспільство невідокремило від себе ветеранів та волонтерів".





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