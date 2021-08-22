ЗСУ потрібно готуватися до наступальних дій, - головнокомандувач Залужний
Загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не зникла і Збройні Сили України мають бути до неї готові, зокрема і до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій
Такої точки зору дотримується головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про що ним було заявлено у неділю, 22 серпня 2021 року, на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі у Києві, передає Еспресо.TV.
"ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування - навіть у таких умовах, які сьогодні є, для мінімізації втрат, і найголовніше - підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій", - наводить слова головкома ЗСУ агенція Інтерфакс-Україна.
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Залужний наголосив, що війна на сході України триває і майже щодня є вбиті й поранені.
"У нас ще є реальна загроза повномасштабного вторгнення країни-агресора і ми маємо до неї готуватися", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
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За його словами, ЗСУ мають отримувати від держави все необхідне озброєння і військову техніку.
Він також вважає важливим, "щоб суспільство не забуло, що триває війна, щоб суспільство невідокремило від себе ветеранів та волонтерів".
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