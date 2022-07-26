Зеленський оприлюднив відео наслідків ранкового обстрілу Затоки
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків обстрілу Затоки на Одещині, який росіяни здійснили 26 липня
Відео Зеленський виклав у Instagram.
"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили.
Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", - написав Зеленський.
- 26 липня росіяни завдали ракетного удару по Одеській області із літаків стратегічної авіації, внаслідок чого влучили в приватні будівлі прибережних сіл та спричинили пожежі.
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