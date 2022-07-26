Відео Зеленський виклав у Instagram.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили.

Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", - написав Зеленський.

26 липня росіяни завдали ракетного удару по Одеській області із літаків стратегічної авіації, внаслідок чого влучили в приватні будівлі прибережних сіл та спричинили пожежі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb