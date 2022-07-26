Літаки стратегічної авіації РФ вдарили по Одещині
Росіяни нанесли ракетного удару по Одеській області із літаків стратегічної авіації
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом. Тримаємо стрій!" - написав він.
- Вночі на 26 липня російські війська обстріляли частину Харкова неподалік від центру.
- А вранці 26 липня потужні вибухи прогриміли у Миколаєві.
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