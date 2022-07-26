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Головна війна з Росією Літаки стратегічної авіації РФ вдарили по Одещині

Літаки стратегічної авіації РФ вдарили по Одещині

26 липня, 2022 вiвторок
06:33
війна з Росією театр

Росіяни нанесли ракетного удару по Одеській області із літаків стратегічної авіації

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом. Тримаємо стрій!" - написав він.

  • Вночі на 26 липня російські війська обстріляли частину Харкова неподалік від центру.
  • А вранці 26 липня потужні вибухи прогриміли у Миколаєві.

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