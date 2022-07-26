У Миколаєві прогриміли вибухи

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у телеграм.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях! Хоч і завершилась комендантська година, але повітряна тривога триває!" - написав він.

Тривогу оголосили о 04:05, а про вибухи стало відомо через годину.

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