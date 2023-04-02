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Зеленський опублікував привітання до річниці звільнення Київщини

2 квітня, 2023 неділя
12:33
війна з Росією

У неділю, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив привітання на честь річниці звільнення Київщини

Про це він написав у телеграмі.

"Перші наступи, перші здобутки, перші звільнені території. Рік, як ми вигнали окупантів із Київщини. Український народе! Ти зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу. Ти зупинив силу, яка зневажає та хоче знищити все те, що дає значення людині. І ми звільнимо всі наші землі. Повернемо український прапор в усі наші міста й громади. Зробимо все, щоб Україна повернулась", пише глава держави.

Володимир Зеленський
Київщина
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