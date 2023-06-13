Зеленський переніс день відзначення в Україні медичного працівника
У вівторок президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Дня медичного працівника 27 липня
Відповідній указ №327/2023 оприлюднено на сайті глави держави.
"Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня", - йдеться в указі.
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Повідомляється, що попередній указ президента України від 3 червня 1994 року № 281/94 "Про День медичного працівника" 18 червня - втратив чинність.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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