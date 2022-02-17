Зеленський під час поїздки в зону ООС вийшов в Азовське море перевірити охорону кордонів

Про це повідомляє пресслужба Президента.



Зазначається, що очільник держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов".



"Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря", - йдеться у повідомленні.



Відомо, що під час переходу акваторією судно "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".

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