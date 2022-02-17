Зеленський під час поїздки в зону ООС вийшов в Азовське море перевірити охорону кордонів
Під час робочої поїздки в Донецькій області, Президент України Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря
Про це повідомляє пресслужба Президента.
Зазначається, що очільник держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов".
"Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час переходу акваторією судно "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.11
Купівля 28.11Продаж 28.45
-
EUR
Купівля 31.88Продаж 32.37
- Актуальне
- Важливе