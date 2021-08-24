Зеленський підписав указ про День української державності

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту - в День хрещення Русі-України. І про це я підписую сьогодні указ", - заявив президент.



День хрещення Русі-України відзначається 28 липня.



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