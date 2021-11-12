Зеленський підписав закон про енергоефективність
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про енергоефективність
Про це повідомила пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
"Закон Украни "Про енергетичну ефективність", прийнятий парламентом 21 жовтня цього року, підписано президентом України Володимиром Зеленським. Основна ціль закону - створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що закон закладє фундамент для фінансування державних програм енергоефективності. Зокрема, у держбюджеті передбачаються видатки на програми з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету. Крім того, уряду доручено розробити і затвердити цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.
За словами голови Держенергоефективності Валерія Безуса, це сприятиме вирішенню питання фінансування державних програм енергоефективності.
У пресслужбі зазначили, що відомство вже розробило проєкт рішення щодо впровадження Державної програми енергоефективності до 2027 року. Відповідний проєкт постанови внесено до уряду.
Програма передбачає розширений спектр заходів, а саме - підтримку підвищення енергоефективності не лише приватних домогосподарств, а й систем централізованого постачання теплової енергії, питної води та водовідведення. Це надасть можливість зменшити використання електроенергії та теплової енергії, а також щорічні витрати питної води.
Закон також усуває технічні перепони, які ускладнювали укладання ЕСКО-договорів, та надає повноцінного характеру розвитку енергосервісу. Цей механізм залучає приватні інвестиції в модернізацію бюджетних установ. Середня річна економія за реалізованими ЕСКО-проектами становить 35%.
Серед вагомих положень закону тако вказується впровадження у квитанціях на оплату послуг з розподілу природного газу інформації про енергоефективні заходи, а також обов'язко великих підприємств раз на чотири роки проводити енергоаудит. Крім того, закон зобов'язує державну владу та місцеве самоврядування закуповувати обладнання з високим класом енергоефективності. Використання такого обладнання дозволить в подальшому заощаджувати більше коштів, ніж закупівля неенергоефективної техніки.
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