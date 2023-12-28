Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 грудня, підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів, а також недостовірного декларування
Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.
Законом передбачено пороги, за яких настає кримінальна відповідальність. А саме за статтею 201(3) "Контрабанда товарів" вчинена:
- у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6 710 000 грн
- у великому розмірі - 26 840 000 грн і більше
За статтею 201(4) "Контрабанда підакцизних товарів" вчинена:
- у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) перевищує 1 006 500 грн
- у великому розмірі - 2 013 000 грн і більше
Які штрафи передбачено
Контрабанда товарів у значному розмірі карається штрафом від 170 до 425 тисяч гривень. Якщо злочин здійснений за попередньою змовою групи осіб, людиною, раніше судимою за контрабанду, службовою особою з використанням службового становища або у великому розмірі то штраф становитиме від 850 тис. грн до 1,275 млн. Також передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.
"Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - йдеться в законі.
За контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі передбачений штраф від 340 тис. грн до 680 тис. грн або позбавлення волі від 3 до 6 років. У великому розмірі - від 1,275 млн грн до 2,04 млн грн або позбавленням волі від 6 до 11 років.
Якщо злочин вчиняє організована група, то покаранням буде позбавлення волі від 10 до 12 років.
Закон набирає чинності 1 січня 2024 року, проте стаття "Контрабанда товарів" почне діяти з 1 липня 2024 року. Ухвалення цього закону було частиною вимог, виконання яких необхідне для отримання макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро.
- 9 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про криміналізацію контрабанди. 248 українських депутатів підтримали цей законопроєкт.
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