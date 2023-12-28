Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

Законом передбачено пороги, за яких настає кримінальна відповідальність. А саме за статтею 201(3) "Контрабанда товарів" вчинена:

у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6 710 000 грн

у великому розмірі - 26 840 000 грн і більше

За статтею 201(4) "Контрабанда підакцизних товарів" вчинена:

у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) перевищує 1 006 500 грн

у великому розмірі - 2 013 000 грн і більше

Які штрафи передбачено

Контрабанда товарів у значному розмірі карається штрафом від 170 до 425 тисяч гривень. Якщо злочин здійснений за попередньою змовою групи осіб, людиною, раніше судимою за контрабанду, службовою особою з використанням службового становища або у великому розмірі то штраф становитиме від 850 тис. грн до 1,275 млн. Також передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

"Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - йдеться в законі.

За контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі передбачений штраф від 340 тис. грн до 680 тис. грн або позбавлення волі від 3 до 6 років. У великому розмірі - від 1,275 млн грн до 2,04 млн грн або позбавленням волі від 6 до 11 років.

Якщо злочин вчиняє організована група, то покаранням буде позбавлення волі від 10 до 12 років.

Закон набирає чинності 1 січня 2024 року, проте стаття "Контрабанда товарів" почне діяти з 1 липня 2024 року. Ухвалення цього закону було частиною вимог, виконання яких необхідне для отримання макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро.