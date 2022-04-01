Зеленський підписав закон про особливі умови вступної кампанії 2022 року

Інформація про підписання закону главою держави 1 квітня з'явилась на сайті Верховної Ради.

Законом передбачається звільнити від проходження Державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

Окрім того, документ містить норми, що прийом до закладів фахової передвищої освіти та на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, без використання результатів Зовнішнього незалежного оцінювання, Єдиного вступного іспиту та Єдиного фахового вступного випробування.

Очікується, що реалізація законодавчого акта дозволить здійснити збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у воєнний час, а також знизить соціальну напругу в суспільстві в частині підготовки та складання незалежних освітніх оцінювань та організації вступної кампанії у 2022 році.

Відзначимо, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти" (№7132) щодо скасування ДПА, ЗНО, Єдиного вступного іспиту та Єдиного фахового вступного випробування у 2022 році Верховна Рада ухвалила 24 березня. Відповідне рішення підтримали 348 народних депутатів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb