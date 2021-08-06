Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" №1689-IX, який парламент ухвалив 15 липня
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Зазначається, що починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг скористалося понад 570 тис. громадян України. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов’язаних з наданням таких послуг, на законодавчому рівні.
Закон, що його підписав Президент, запроваджує нові терміни, як-от "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", «система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.
Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.
Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.
Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.
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