Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.



Зазначається, що починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг скористалося понад 570 тис. громадян України. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов’язаних з наданням таких послуг, на законодавчому рівні.



Закон, що його підписав Президент, запроваджує нові терміни, як-от "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", «система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.



Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.



Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.



Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

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