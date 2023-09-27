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Зеленський підписав закон про пробаційний нагляд замість арешту. Що це означає

27 вересня, 2023 середа
06:35
Кримінал Арешт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9185 про новий спосіб покарання - пробаційний нагляд, який стане альтернативною обмеженню чи позбавленню волі

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про законопроєкт №9185 від 05.04.2023 року про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

Відповідно до нього вплив на правопорушника відбуватиметься без ізоляції від суспільства, це альтернатива обмеженню волі.

"Прийняття запропонованих законопроєктом змін дозволить розширити перелік видів покарань альтернативних позбавленню волі, оптимізувати діяльність слідчих ізоляторів, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить додаткові можливості для виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства", - йдеться у пояснювальній записці.

Депутати вважають за необхідне замінити арешт у всіх санкціях, окрім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, на пробаційний нагляд.

Яке передбачене покарання

Пробаційний нагляд передбачає покарання від одного до п'яти років, для неповнолітніх 1-2 роки.

Нове покарання можливе через:

  • умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
  • перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
  • умисне легке тілесне ушкодження;
  • побої та мордування;
  • домашнє насильство;
  • погрози вбивством;
  • зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
  • зараження венеричною хворобою;
  • ненадання допомоги хворому медпрацівником;
  • насильницьке донорство;
  • експлуатація дітей;
  • примушування до вступу в статевий зв'язок;
  • порушення порядку фінансування політичної партії і передвиборної агітації;
  • ухилення від сплати аліментів;
  • розголошення таємниці усиновлення;
  • перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • грубе порушення законодавства про працю;
  • невиплату зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат;
  • порушення недоторканності приватного життя, права на отримання освіти та на безоплатну меддопомогу;
  • крадіжку, грабіж, хуліганство і шахрайство;
  • незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та благодійних пожертв;
  • підроблення документів;
  • розголошення банківської таємниці;
  • незаконну порубку, перевезення, зберігання і збут лісу;
  • за браконьєрство;
  • публічні заклики до вчинення теракту;
  • наругу над могилою;
  • ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
  • створення або утримання місць розпусти і звідництво;
  • посів або вирощування снотворного маку чи конопель;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

У пресслужбі Міністерства Юстиції повідомили, що впровадження пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи. Також дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи і зменшення кількості засуджених.

При обранні нового покарання суд покладає на засудженого періодично з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім цього, на засудженого можуть покласти й інші обов'язки:

  • використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;
  • дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;
  • працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації, або звернутися до органів державної служби зайнятості;
  • пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

ВРУ ухвалила законопроєкт у цілому 23 серпня. Він набуде чинності через пів року після публікування.

  • Нагадаємо у листопаді 2020 року Міністерство юстиції розробило законопроєкт про новий вид покарання для злочинців - пробаційний нагляд. 
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