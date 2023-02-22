Зеленський підписав закон про звільнення від податків на дрони, тепловізори та рації
22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита безпілотників, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення
Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк з посиланням на законопроєкти 8360 та 8361-д, які Рада ухвалила 6 лютого.
Президент Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України про сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів", а також "Про внесення зміни до Митного кодексу України про сприяння ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів".
Крім того, документи передбачають можливість отримувати товари, зокрема коптери, тепловізори, коліматори, рації та прилади нічного бачення, в експрес-відправленнях.
Закони набирають чинності наступного дня після опублікування.
- Ми повідомляли, що Верховна Рада України 6 лютого ухвалила закон, який звільняє від мита та податку на додану вартість безпілотники, рації, тепловізори та низку інших товарів.
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