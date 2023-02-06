Рада звільнила від мита і ПДВ безпілотники, рації, тепловізори, приціли та низку інших товарів

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради України.

На період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, низка товарів звільняється від податку на додану вартість і мита. Серед них:

безпілотні літальні апарати;

оптичні та коліматорні приціли (коліматори);

приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;

тепловізійні біноклі та монокуляри;

прилади нічного бачення.

Це звільнення не застосовуватимуть до товарів, які походять з країни, яку визнали державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством. Також не застосовуватимуть звільнення до товарів, що будуть ввозити з території держави-окупанта та/або держави-агресора, а також з окупованих територій України.