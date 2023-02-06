Рада звільнила від мита і ПДВ безпілотники, рації, тепловізори, приціли та низку інших товарів
Верховна Рада України 6 лютого ухвалила закон, який звільняє від мита та податку на додану вартість безпілотники, рації, тепловізори та низку інших товарів
Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради України.
На період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, низка товарів звільняється від податку на додану вартість і мита. Серед них:
- безпілотні літальні апарати;
- оптичні та коліматорні приціли (коліматори);
- приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;
- тепловізійні біноклі та монокуляри;
- прилади нічного бачення.
Це звільнення не застосовуватимуть до товарів, які походять з країни, яку визнали державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством. Також не застосовуватимуть звільнення до товарів, що будуть ввозити з території держави-окупанта та/або держави-агресора, а також з окупованих територій України.
- Верховна Рада України на засіданні 6 лютого визнала приватну військову компанію "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.
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