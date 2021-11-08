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Зеленський підписав закон щодо статусу НАБУ

8 листопада, 2021 понедiлок
19:28
Суспільство НАБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що визначає статус Національного антикорупційного бюро України

Про це повідомляє сайт Офісу Президента.

"Документ усуває суперечності між Конституцією та Законом "Про Національне антикорупційне бюро України", визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи", - йдеться у повідомленні.

Повноваження призначати та звільняти директора НАБУ отримав Кабінет міністрів.

Відбір на посаду директора має проводити комісія з шести осіб. Трьох із них визначає Кабмін, ще трьох уряд обирає з пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до проведення конкурсу надавали допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Водночас, Кабмін не може впливати на формування структури апарату НАБУ.

Документом також визначається процедура організації та проведення незалежної оцінки ефективності роботи НАБУ, яку щороку повинна здійснювати відповідна комісія.

  • Нагадаємо, закон про статус НАБУ Верховна Рада ухвалила 19 жовтня 2021 року. Його підтримали 302 народні депутати.

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