Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС

Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС

1 липня, 2023 субота
19:40
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким переносить термін переходу на українську шкіл із викладанням предметів мовою однієї з країн ЄС на 1 вересня 2024 року

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Підписаний №9332, яким відкладається перехід на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, до 1 вересня 2024-го", - йдеться в повідомленні.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у зв’язку зі збройною агресією РФ у системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу.

Зокрема ті, що розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою, не до 1 вересня 2023 року, як передбачено чинним законодавством, а до 1 вересня 2024 року.

  • 28 червня Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування".
закон про мову
Володимир Зеленський
Читайте також:
30 червня, 2023 п'ятниця
Залужний про вагнерівців у Білорусі: "Наше завдання – підготуватися до найгірших і найімовірніших сценаріїв"
30 червня, 2023 п'ятниця
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
30 червня, 2023 п'ятниця
Путін думає про негайне переобрання, заколот ПВК Вагнера міг бути елементом процесу, - політолог Цибулько
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 липня
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Під недремним оком совка
20:04
Сергій Наєв
Наразі переміщення ПВК Вагнера до Білорусі не зафіксовано, - Наєв
20:01
Ексклюзив
Путін
На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін
20:00
Крим - це Україна
Через перевірку речей черга перед Кримським мостом розтягнулася на 10 км. Чекати доводиться 5 годин
19:59
ДТП_ілюстративне
Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
19:44
на фото: галактика
Телескоп Euclid запустили у космос для дослідження темної енергії Всесвіту
19:38
зерно, зернова угода
Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту
19:19
ЗСУ
Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ
19:01
Іван Федоров, мер Мелітополя
До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
18:54
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
18:46
Лукашенко
Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
18:42
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба
18:39
Колишній "прокурор Криму" Андрій Фомін
Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
18:36
OPINION
Дана Ярова
Хто заважає прозорій системі тилового забезпечення?
18:30
Шмигаль у США
Зростання тарифів на воду з урядом не погоджувалося й буде переглянуто, - Шмигаль
18:09
Окупанти
На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"
18:04
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
РФ продовжила незаконний арешт кримчанки Леніє Умерової
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
17:40
Обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по прифронтових селах на Запоріжжі: є загиблий та поранені
17:34
Путін
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
17:11
Золота дзиґа
Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів
17:08
Дмитро Кулеба
Не повторюйте помилки Меркель, пустіть Україну в НАТО, - Кулеба звернувся до Німеччини
17:07
Іспанія підтримує вступ України до ЄС та НАТО: Зеленський і Санчес підписали спільну декларацію
17:01
Руслан Ригованов
Виступав на російському телебаченні: Міноборони відсторонило в. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Ригованова
16:51
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" оголосив про звільнення Йовічевіча з посади головного тренера
16:46
ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини
16:39
обстріл Балаклії
Росіяни завдали ударів по Балаклії, четверо людей поранено
16:21
Іспанія виділить для України €55 млн та додатково надасть 4 танки Leopard
16:15
корупція
Поліграф та 15 років з конфіскацією: в Україні буде посилено відповідальність суддів
16:15
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
16:07
OPINION
Євстратій Зоря
Фігурантами справ про колаборантство є тільки священники УПЦ МП
15:46
напад з ножем
У польському Хелмі невідомий напав з ножем на українця, той помер в реанімації, - ЗМІ
15:41
на фото: прем'єр Іспанії у Верховній Раді
"Європа з вами, а ви – єдині з Європою": прем'єр Іспанії виступив у Верховній Раді
15:40
школа, вчителька
В Естонії школи, де вчителі не володіють державною мовою, штрафуватимуть на 10 тисяч євро
15:24
спека
В Україну йде спека, зокрема на півдні температура сягатиме до +35°C: прогноз погоди від Наталки Діденко
15:14
Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі
В Україні загинули двоє ветеранів російсько-грузинської війни, які воювали в лавах ЗСУ
15:10
НАТО
"НАТО без України - не НАТО": Зеленський розповів, чому досвід України буде важливий для Альянсу
14:58
Києво-Печерська лавра
Мінкультури припинило доступ церкви Московського патріархату до приміщень Лаври, - голова спецкомісії
14:40
протести у Франції
Підпали й погроми у Франції: затримано вже понад 1 300 учасників, залучено 45 тисяч поліцейських
14:30
Ексклюзив
Михайло Мішустін
Мішустін може підписувати накази, якщо з Путіним щось станеться, - Піонтковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV