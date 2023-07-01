Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Підписаний №9332, яким відкладається перехід на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, до 1 вересня 2024-го", - йдеться в повідомленні.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у зв’язку зі збройною агресією РФ у системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу.

Зокрема ті, що розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою, не до 1 вересня 2023 року, як передбачено чинним законодавством, а до 1 вересня 2024 року.