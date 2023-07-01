Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким переносить термін переходу на українську шкіл із викладанням предметів мовою однієї з країн ЄС на 1 вересня 2024 року
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Підписаний №9332, яким відкладається перехід на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, до 1 вересня 2024-го", - йдеться в повідомленні.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у зв’язку зі збройною агресією РФ у системі освіти виникло питання реалізації прав осіб, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу.
Зокрема ті, що розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою, не до 1 вересня 2023 року, як передбачено чинним законодавством, а до 1 вересня 2024 року.
- 28 червня Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як "мови міжнародного спілкування".
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