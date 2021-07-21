Зеленський підписав закони про ратифікацію угод з Францією щодо покращення водопостачання
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про ратифікацію договорів Францією щодо підтримки проєктів з покращення постачання питної води в Луганській області та Києві
Про це передає ОПУ.
Зеленський підписав закон “Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області”.
Угода передбачає фінансування інвестиційного проекту з покращення постачання питної води в Луганській області, що включає реконструкцію та модернізацію інфраструктури видобування й розподілу питної води з метою досягнення максимального потоку води об'ємом 135 тис. куб. м на добу.
“Українська сторона зобов’язується провести операції з розмінування в робочій зоні перед приїздом французьких постачальників та розробити протокол безпеки перед початком робіт. Згідно з договором, французька сторона надає кредит для фінансування проекту, суб’єктом з реалізації якого визначено комунальне підприємство “Попаснянський районний водоканал”, - йдеться в повідомленні.
Так, загальний нагляд та координацію проєкту здійснює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Також президент підписав закон “Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві”.
Угода передбачає фінансування інвестиційного проєкту з покращення водопостачання у столиці, що складається з трьох частин: захист Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції, та проведення дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат; оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху рециркуляції для очищення промивних вод та утилізації осадів очищення промивних вод. Суб’єктом з реалізації проекту визначено ПрАТ “АК “Київводоканал”.
Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.
Як зазначається, договори передбачають, що французькою стороною надається кредити на суму, що не перевищують €70 млн, і призначаються для фінансування 100% реалізації проєктів та використовується для фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кожного з кредитів; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кожного з кредитів; виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.
Для реалізації проєктів уряд Франції надає субкредити “Київводоканалу” та “Попаснянському районному водоканалу”.
Кредити надаються на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кожним кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредитів контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.
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