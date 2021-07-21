Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Зеленський підписав закони про ратифікацію угод з Францією щодо покращення водопостачання

Зеленський підписав закони про ратифікацію угод з Францією щодо покращення водопостачання

21 липня, 2021 середа
20:19
Економіка Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про ратифікацію договорів Францією щодо підтримки проєктів з покращення постачання питної води в Луганській області та Києві

Про це передає ОПУ.

Зеленський підписав закон “Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області”.

Угода передбачає фінансування інвестиційного проекту з покращення постачання питної води в Луганській області, що включає реконструкцію та модернізацію інфраструктури видобування й розподілу питної води з метою досягнення максимального потоку води об'ємом 135 тис. куб. м на добу.

“Українська сторона зобов’язується провести операції з розмінування в робочій зоні перед приїздом французьких постачальників та розробити протокол безпеки перед початком робіт. Згідно з договором, французька сторона надає кредит для фінансування проекту, суб’єктом з реалізації якого визначено комунальне підприємство “Попаснянський районний водоканал”, - йдеться в повідомленні. 

Так, загальний нагляд та координацію проєкту здійснює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також президент підписав закон “Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві”.

Угода передбачає фінансування інвестиційного проєкту з покращення водопостачання у столиці, що складається з трьох частин: захист Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій від гідравлічних ударів; заміна двох трубопроводів, що йдуть від Деснянської водопровідної станції, та проведення дослідження у пілотній зоні в мережі водопостачання з метою зменшення водовтрат; оптимізація роботи Деснянської водопровідної станції та будівництво цеху рециркуляції для очищення промивних вод та утилізації осадів очищення промивних вод. Суб’єктом з реалізації проекту визначено ПрАТ “АК “Київводоканал”.

Гарантом виконання зобов’язань субкредитного договору виступає Київська міська рада.

Як зазначається, договори передбачають, що французькою стороною надається кредити на суму, що не перевищують €70 млн, і призначаються для фінансування 100% реалізації проєктів та використовується для фінансування контракту на придбання у Франції французьких товарів, робіт і послуг на суму не менше 70% від загальної суми кожного з кредитів; придбання українських або іноземних товарів, робіт і послуг на суму в межах 30% від суми кожного з кредитів; виконання контрактів з відповідними субпідрядниками перебуває у сфері відповідальності французького постачальника.

Для реалізації проєктів уряд Франції надає субкредити “Київводоканалу” та “Попаснянському районному водоканалу”.

Кредити надаються на строк 40 років, включно з пільговим періодом (15 років). Відсоткова ставка за кожним кредитом становить 0,0092% річних. Для отримання кредитів контракт має бути прийнятий до виконання не пізніше 31 грудня 2023 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
кредит
гроші
Франція
Володимир Зеленський
вода
угода
Луганщина
Київводоканал
Київ
Читайте також:
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
20 липня, 2021 вiвторок
Кличко може задіяти опцію реваншу в контракті на бій з британським чемпіоном
російські танки
20 липня, 2021 вiвторок
Росія перекинула свій контингент у Таджикистані на кордон з Афганістаном
20 липня, 2021 вiвторок
У Раді створили нове міжфракційне об'єднання: до складу увійшли 283 нардепи
Київ
+23
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.11
    Купівля 27.11
    Продаж 27.32
  • EUR
    Купівля 31.84
    Продаж 32.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
21 липня
20:21
США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"
19:59
Зеленський
Байден запросив Зеленського до Білого Дому 30 серпня
19:51
ТКГ затвердила склад експертів, які обстежать затоплені шахти в ОРДЛО
19:48
РФ спрямує на забезпечення "надійного водопостачання" Криму $3 млн, - уряд
19:32
Північний потік-2 - це військово-політичний проєкт, що загрожує повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а потім і в Польщу, - Сазонов
19:31
Олег Немчінов
Тестування з української мови для держслужбовців: в уряді пояснили, що буде в разі нескладення іспиту
19:30
Сергій Гармаш
Гризлов запропонував провести засідання ТКГ очно у Мінську, - Гармаш
19:16
Суд зупинив депортацію білоруського анархіста Боленкова з України
19:04
“Немає жодного серіалу, не перекладеного українською”: у StarLightMedia відреагували на заяву Креміня про порушення мовного закону
18:55
Олександр Качура
У нардепів є питання до трьох міністрів, - "слуга" Качура
18:35
Співпрацювали з медзакладами: у Києві на підробці COVID-тестів викрили дві туркомпанії
18:30
Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, там на нього чекає новий суд щодо домагань та зґвалтувань
18:16
Окупант
Окупанти двічі порушили “тишу” на Донбасі: український військовий зазнав поранення
18:08
Єврокомісія проведе розслідування через шпигунство програмою Pegasus за журналістами та політиками
17:47
Олімпіада
Визначилися прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020
17:45
Тарифи на електроенергію
Тарифи на електроенергію в Україні зростуть, - голова НКРЕКП
17:24
Android
В Україні запустять систему екстреної допомоги за номером 112: Кабмін видав розпорядження
17:24
Чженчжоу
В китайському Чженчжоу кількість загиблих від стихії зросла вдвічі
17:16
Семен Семенченко
Суд завтра перегляне запобіжний захід Семенченку: сам екснардеп обіцяє розповісти про участь влади у зривах спецоперацій розвідки
17:07
суд на Петриком
Апеляційну скаргу по справі пам’яткоохоронця Василя Петрика знову не розглянули
17:06
ПриватБанк попередив про фальшивий сайт-імітацію: там обіцяють до $8,5 тис. "доходу" від імені Коломойського
17:05
На кордоні з Молдовою 15 українців показали фейковий ПЛР-тест: їм дозволили продовжити подорож
17:01
ОАСК
Російський політтехнолог Шувалов оскаржує в ОАСК заборону в'їзду в Україну
16:58
Сергій Комісаренко
Штам "Дельта" є дуже заразним, але всі визнані вакцини проти COVID-19 залишаються ефективними, - академік Комісаренко
16:55
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про атмосферний фронт: принесе дощі та сильний вітер
16:54
Ліверпуль
Місто Ліверпуль виключили з списку спадщини ЮНЕСКО
16:43
Пожежі в Карелії
В Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі
16:42
На Прикарпатті мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою
На Прикарпатті мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою: шестеро дітей постраждали
16:38
Вчені COVID-19
Очікується, що "Дельта" швидко стане основним штамом коронавірусу у світі, - ВООЗ
16:37
Отець Демид
Львівського священника-майданівця викликають до суду у справі Автомайдану
16:37
Moderna
Із 22 липня в Києві можна записатись на щеплення від COVID-19 та обрати препарат Moderna
16:36
МВС з 1 вересня видаватиме біометричні посвідчення особам, які потребують додаткового захисту
16:29
КСУ
КСУ визнав неконституційною конфіскацію товарів у зоні спрощеного митного контролю
16:28
Євгенія Більченко
“Чемодан-вокзал-не**й шастать”: соцмережі про звільнення професорки Більченко, відомої антиукраїнськими заявами
16:25
Ірина Федоришин
Син лікарки, яка померла від COVID-19, майже рік доводив у суді, що вони – родина
16:17
Держдеп США
"Проблема - це РФ": США вважають, що не допоможуть у "нормандському" форматі, - Держдеп
16:17
суд
Українця, якого підозрюють у піратстві, заарештували на 48 днів
16:14
МВФ
МВФ почав реалізацію в Україні проєкту "Продовження податково-бюджетних реформ"
16:05
Теофімо Лопес
Лопес висунув ультиматум організаторам бою, який заважає його реваншу з Ломаченком
16:00
Гренландія заборонила користуватися громадським транспортом невакцинованим від COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV