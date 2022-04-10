Зеленський попередив, що РФ може спробувати повернути деокуповані міста
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може спробувати повернути собі деокуповані українські міста
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю AP.
За його словами, міцність позиції України у переговорах з РФ залежатимуть від міцності позицій на Сході України та в зоні ООС.
"Маріуполь – це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, то у нас будуть більш слабкі позиції. Захисники Маріуполя – люди, які на себе відтягнули велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави і в ООС", - переконаний Зеленський.
Він підкреслив, що у разі ослаблення українських позицій, ворог може спробувати знову захопити деокуповані міста.
"Якщо у нас ситуація буде слабка на всіх цих напрямках, то ми можемо і не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія робитиме кроки, які можуть призвести до повернення у ті міста, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти на це", - попередив Зеленський.
- 10 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна домовлятиметься з РФ про мир на вигідних для себе умовах.
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