Зеленський розповів, на яких умовах можливий мир з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовлятиметься з РФ про мир на вигідних для себе умовах
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю AP.
За його словами, частину українського суспільства не задовольнить мир на будь-яких умовах
"Люди приймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна завершилася. На наших умовах, умовах незалежності, умовах України. Але тим не менш я впевнений в тому, що є люди, які втратили дітей, і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир, на будь-яких умовах і в будь-який час. Тому що це велика рана і велика трагедія - втратити близьких і рідних людей", - сказав Зеленський.
"Але якщо ми говоримо не емоційно, ми повинні розуміти, будь-яка війна повинна завершитися миром або завершиться мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, все приходить до миру", - додав Зеленський.
- 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії.
- В ході перемовин, Україна запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
- 2 квітня голова української делегації на переговорах із РФ Давид Арахамія заявив, що окупанти готові прийняти умови запропонованого Україною мирного договору.
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