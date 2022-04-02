РФ неофіційно погодилася на пропозицію щодо мирного договору, окрім питання Криму, - Арахамія

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

"Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яке ми пропонували. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", – заявив Арахамія.

Нардеп уточнив, що РФ усно погодилася на пропозиції. Тепер має бути роботи над юридичним оформленням угоди.

Нагадаємо, 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії.

В ході перемовин, Україна запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

Очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що РФ готує реакцію на пропозиції України щодо мирної угоди.