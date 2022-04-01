Росія готує відповідь на український проєкт мирного договору, - Лавров
РФ готує реакцію на пропозиції України щодо мирної угоди
Про це заявив очільник МЗС Сергій Лавров, передає РБК-Україна.
"Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція", - зазначив він.
За його словами, в пропозиціях є "рух вперед".
"Без'ядерний позаблоковий нейтральний статус - це те, що зараз усвідомлюється, як абсолютна необхідність", - додав він.
- Нагадаємо, вчора, 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії.
- В ході перемовин, Україна запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
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