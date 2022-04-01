Росія готує відповідь на український проєкт мирного договору, - Лавров

Про це заявив очільник МЗС Сергій Лавров, передає РБК-Україна.

"Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція", - зазначив він.

За його словами, в пропозиціях є "рух вперед".



"Без'ядерний позаблоковий нейтральний статус - це те, що зараз усвідомлюється, як абсолютна необхідність", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії.

В ході перемовин, Україна запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

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Лавров зазначив, що українська сторона має "більше розуміння" щодо статусу ОРДЛО та Криму.