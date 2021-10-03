Зеленський пояснив, чому Разумков має піти у відставку з посади спікера
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дмитро Разумков має залишити посаду голови Верховної Ради, оскільки більше не є членом команди "Слуги народу"
Про це Зеленський заявив на брифінгу в Трускавці, повідомляє Укрінформ.
За словами президента, Разумков був делегований на посаду спікера "Слугою народу", тому він повинен залишити свій пост, оскільки більше не є членом команди.
"Партія має мільйон питань. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди… Я не коментував цю ситуацію, незважаючи на те, що голова Верховної Ради дуже багато про це говорив - про вплив, про тиск, ще про щось. Тому я вважаю, що це внутрішня ситуація партії "Слуга народу", фракції "Слуга народу", монобільшості. Тому що саме пан Разумков, як партієць "Слуги народу", як член цієї команди, був делегований партією на посаду спікера", - сказав Зеленський.
Він додав, що Разумков гальмував ухвалення законопроєктів, передбачених програмою "Слуги народу", не підтримував деякі рішення РНБО, зокрема, санкції проти Віктора Медведчука.
"Я вважаю, що найголовніша проблема - що Дмитро Олександрович витягнув це на офіційну платформу і, перш за все, повинен був обговорити це з партією, а потім уже виходити в публічну площину. Я думаю, що це достатньо образливо звучить до команди, яку він не вважає своєю", - зазначив Зеленський.
- Володимир Зеленський 2 жовтня під час виїзного засідання парламентської фракції "Слуга народу" в курортному місті Трускавець влаштував привселюдне з'ясування стосунків з двома народними депутатами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе