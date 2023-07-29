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Зеленський пояснив, чому ветував виділення понад 570 мільйонів на добудову Музею Голодомору

29 липня, 2023 субота
12:10
Культура Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому відхилив закон про виділення 573,9 млн грн на Музей Голодомору

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

"Не заперечуючи необхідності забезпечення завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, не можу погодитись із запропонованим Законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України", - зазначив Зеленський.

Окремо він також наголосив, що найважливішими функціями держави є захист суверенітету та територіальної цілісності України.

"Наразі першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії, насамперед потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні, військовій та іншій техніці, продовольстві, речовому майні, інших матеріальних ресурсах", - підкреслив він.

Також президент зазначив, що резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

"Зважаючи на викладене вважаю, що зусилля усіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную закон відхилити", - підсумував він.

  • Нагадаємо, що Олександр Ткаченко 21 липня заявив, що вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору - геноциду українського народу.
  • Після цього президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 липня, наклав вето на законопроєкт Верховної Ради про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору - геноциду українського народу.
Суспільство
Економіка
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
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