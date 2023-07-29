Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

"Не заперечуючи необхідності забезпечення завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, не можу погодитись із запропонованим Законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України", - зазначив Зеленський.

Окремо він також наголосив, що найважливішими функціями держави є захист суверенітету та територіальної цілісності України.

"Наразі першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії, насамперед потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні, військовій та іншій техніці, продовольстві, речовому майні, інших матеріальних ресурсах", - підкреслив він.

Також президент зазначив, що резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

"Зважаючи на викладене вважаю, що зусилля усіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную закон відхилити", - підсумував він.