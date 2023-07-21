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Добудова Музею Голодомору: Ткаченко вважає доречним виділення 500 млн грн під час війни

21 липня, 2023 п'ятниця
01:22
Суспільство Голодомор

Ткаченко вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Так. Тому що цього року 90-а річниця Голодомору. Українська держава просить інші держави визнавати Голодомор геноцидом. Це будівництво розпочалося багато років тому. І не запитання до нас зараз, чому воно не було завершене раніше. Це фактично останній транш коштів, який потрібен для того, щоб завершити будівництво фактично єдиного повноцінного музею Голодомору у світі. Тому я вважаю так, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу упродовж десятиліть з боку Москви, мають знайти своє відображення в музеї. Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває. Так само потрібно витрачати кошти", - зазначив Ткаченко.

За словами міністра, експозиція, яка буде в музеї, буде створюватися за кошти донорів. І музей буде працювати, запевняє він.

Ткаченко вважає, що музей Голодомору після перемоги України буде одним із найбільш цікавих об’єктів "для того, щоб світ у тому числі дізнався, через що і чому росіяни розпочали проти нас війну, яка насправді триває багато-багато років".

Відзначимо, що 90-ті роковини Голодомору припадуть на листопад 2023 року. Четверта субота листопада визнана Днем пам’яті жертв голодоморів.

13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).

Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Виконувачка обов’язків директорки музею Голодомору Леся Гасиджак зазначила, що це не додаткове чи понаднормове фінансування, а виключно та сума, якої бракувало для завершення зведення цілісного меморіального комплексу.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році, про що президент Зеленський заявляв ще у 2021 році.

  • Нагадаємо, під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.
  • Майже водночас Ткаченко повідомив, що подав премєр-міністру заяву на звільнення.

Культура
Голодомор
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