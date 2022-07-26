Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про нові призначення серед силовиків стало відомо з указів президента України

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