Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій
Григорія Галагана "перевели на інший напрямок з метою оновлення СБУ", тож він призначений першим заступником керівника центру спеціальних операцій "А" СБУ
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, про нові призначення серед силовиків стало відомо з указів президента України
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