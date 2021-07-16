Зеленський представив Монастирського колективу МВС
Президент України взяв участь у представленні новопризначеного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського колективу міністерства
Про це повідомляє сайт Президента України.
Зеленський наголосив, що призначення Монастирського на посаду очільника МВС - це довіра від парламенту, прем'єр-міністра і президента.
«Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією дуже важливою довірою від парламенту, від прем’єр-міністра і від президента. Ми дійсно хотіли, щоб ви стали міністром, щоб вас підтримали парламентарі. Дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам, і перш за все керівництву правоохоронних органів і МВС», – сказав Президент під час зустрічі.
Він висловив переконання, що багато офіцерів вірно служать своїй державі і своєму народу, захищаючи спокій і безпеку громадян. Крім того, багато з них поряд з представниками інших військових формувань відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України на сході.
Крім того, глава держави наголосив, що як громадянин України хоче довіряти правоохоронним органам і пишатися кожним правоохоронцем.
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