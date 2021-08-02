Зеленський презентував програму заходів до 30-ї річниці Дня Незалежності України

Про це він заявив на форумі "Україна.30", передає Lb.ua.

До Дня Незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. З 16 серпня її презентують для показу в Софійському соборі.

22 серпня відбудеться вшанування військових, які загинули в Одесі. Також відбудеться нагородження новою премією – "Національна легенда" – нагорода "геніям українського народу".

23 серпня в географічному центрі Україні зведуть Монумент Єдності України. Одночасно в містах піднімуть у небо прапор. Також відбудеться перший саміт "Кримської платформи" та пройде Саміт перших леді та джентельменів.



Крім цього, 23 серпня в оперному театрі легенди опери та балету проведуть концерт для лідерів держав.

24 серпня в Києві та Одесі відбудеться військовий парад.

"Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів", – зазначив він.

24 серпня також відбудеться благодійний концерт Андреа Бочеллі на НСК "Олімпійський". Кошти спрямують на побудову музею Івана Марчука.