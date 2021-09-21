Зеленський прибув до США
Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі президента з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.
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